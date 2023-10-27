完美世界 2023 年前三季度归母净利润 6.15 亿元，同比下降 57.37%

IT之家 10 月 27 日消息，完美世界今日发布 2023 年三季度报告。前三季度实现营业收入 61.96 亿元，同比增长 8.48%；归属于上市公司股东的净利润 6.15 亿元，同比下降 57.37%；基本每股收益 0.32 元。

其中，第三季度实现营业收入 17.36 亿元，同比下降 2.94%；归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比下降 22.89%。

IT之家从报告中获悉，前三季度，完美世界影视业务营业收入较上年同期增加 519.84%；游戏业务营业收入较上年同期下降 3.16%。扣除非经常性损益后，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.57 亿元，较上年同期下降 50.34%。

其中，游戏业务实现扣除非经常性损益后的净利润 6.41 亿元，较上年同期下降 40.56%。

完美世界表示，报告期内，行业层面，新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；公司层面，受产品周期影响，公司上线的新游戏较少，而在营游戏流水随生命周期自然衰减，业绩贡献较上年同期减少。

目前，完美世界自研的《女神异闻录：夜幕魅影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《淡墨水云乡》《神魔大陆 2》《诛仙 2》《代号：新世界》等游戏正在积极研发过程中，端游产品《诛仙世界》以及《Perfect New World》预计将于近期开启新一轮测试；此外，原创 IP 二次元都市题材开放世界冒险游戏、原创 IP 二次元幻想题材开放世界游戏、国产科幻动画大作《灵笼》IP 多人开放世界游戏亦在稳步推进中。

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