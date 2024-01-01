一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆同比增长 4.1%，电动化车型占比 35.6%

IT之家 1 月 1 日消息，一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%；其中电动化车型销售 284983 台，占比 35.6%；高端化车型销售 398075 台，占比 49.8%。

同时，一汽丰田 2023 年汽车产量达 802666 台，其中混合动力车型实现 27% 的增长，新能源车型增幅达到了 187%。

据路透社、日本时事通信社早些时候报道，丰田汽车曾宣布停止部分其位于中国天津的生产。此次停止的是丰田在华合资企业（一汽丰田）部分老化生产线的生产，同时继续正常运营。丰田方面称，“停止生产线的原因是考虑到车型的老化和车身类型等构成的变化，对生产系统进行优化”。

IT之家附目前已公布销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

新岚图梦想家车型 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

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