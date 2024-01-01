2024 款上汽大众 ID.4 X 车型正式上市，195888 元起

IT之家 1 月 1 日消息，上汽大众新款 ID.3 和 ID.4 X 现已正式上市，其中大众 ID.4 X 分为 4 款车型，官方指导价分别为 195888、241888、257888、283388 元（后续应该还有 14.98 万元的版本）。

新车采用了全封闭式的前中网，配备 IQ. Light 灵眸矩阵设计，支持大灯随动转向、大灯高度可调、自适应远近光灯等功能；而且还配备采用了贯穿式尾灯设计，还支持 3 种尾灯点亮效果。

大众 ID.4 X 提供银河蓝、离子灰、碳晶黑、薄荷绿、星耀白五种车漆（IT之家注：黑 / 绿色需加价 1000 元），内饰采用了大面积的软性材质包裹过，搭配缝线工艺，在内饰颜色的搭配上更加有年轻活力，使得内饰整体更显精致高级。

此外，新车还可以选配 AR-HUD 增强现实抬头显示和 10 扬声器单元、12 声道功放的哈曼卡顿音响，配备 1280mm*815mm 超大透明玻璃天顶，支持豪华气动按摩加热座椅及可加热方向盘，搭配具有 PM2.5 过滤与监测功能的双滤芯智能双区空调；提供 1546L 后备厢容积。

它还支持上车欢迎模式，开门座椅即为你调节至惯用位置，随即语音精灵和 ID.独有的灯光精灵为你送上贴心问候。

它还配备四个 190° 摄像头，支持 360 全景影像功能，支持一键开启智能驾驶辅助以及泊车管家（TPA 记忆泊车），配备 Lane Assist 车道保持和 ACC 自适应巡航系统，可以为你主动接管车辆并自动泊车。

动力方面，新款大众 ID.4 X CLTC 工况续航里程 425km、601km、555km，最大功率 125 千瓦、150 千瓦、230 千瓦。

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