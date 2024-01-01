17.38~20.88 万元，全新丰田凯美瑞开启预售：搭载高通骁龙 8155 车机芯片

IT之家 1 月 1 日消息，第九代广汽丰田凯美瑞今天开始预售，燃油版搭载 2.0L 自吸发动机，预售区间 17.38 万-19.88 万元，混动版则是 2.0L 油电混动系统，预售区间 18.18 万-20.88 万元。新车将于 2024 年第一季度上市，2.5L 车型将会在后续公布。

IT之家注意到，这款新车在产品力方面进行了诸多升级，例如升级 12.3 英寸中控屏、AR 风格化 HUD，支持 CarPlay、CarLife 以及 HiCar 三大手机互联，首次搭载高通骁龙 8155 车机芯片，而且车机系统是与华为一同合作开发的。

燃油版本长宽高 4915/1840/1450mm，轴距 2825mm，最高车速 205km/h；前脸采用半封闭中网，下方拥有密集的菱形渐变式开口。混动车型在造型上与燃油版区别不大，长宽高分别为 4915（4950）/1840（1850）/1450mm，轴距 2825mm。

内饰方面，全新凯美瑞配备了 12.3 英寸悬浮式中控屏，内置高通骁龙 8155 芯片，提供 12GB+128GB 内存。

此外，新凯美瑞还新增了语音控制切换香型功能，芯片可自动识别香味，为乘客提供更加舒适的乘车体验。同时，新车还搭载了 AR 风格化 HUD，能够提供更加清晰、直观的行车信息显示。

动力系统方面，第九代凯美瑞提供了三种动力版本供消费者选择：2.0L+CVT 的纯燃油版车型、搭载第五代 THS 混动系统的 2.0HEV 版本以及 2.5HEV 版本。

其中，2.0HEV 是首次出现在凯美瑞上，综合功率 145kW，油耗为 4.2L / 100km。

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