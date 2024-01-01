小鹏 X9 车型今晚发布，李想、雷军预祝成功大卖

IT之家 1 月 1 日消息，小鹏 X9 将于今日 18:30 举行上市发布会，理想汽车 CEO 李想、小米科技创始人雷军发文预祝小鹏 X9 成功大卖。

李想表示：“祝小鹏 X9 成功大卖！”，小鹏汽车董事长何小鹏回复称：“谢谢，开心和大家一起携手同行，都在努力实现最美丽的梦想”。

雷军表示：“小鹏 X9，2024 年第一个发布会！预祝小鹏 X9 大卖！”，何小鹏回复称：“2024 一起加电！”。

作为小鹏汽车首款 MPV 车型，官方将其定位为“超智驾大七座”。该车此前已在广州车展开启预售，预售价 38.8 万元起。

这款新车部分配置，大家可以提前了解一下。该车长宽高为 5293/1988/1785（mm），轴距为 3160mm。座舱方面，新车前排座椅配备头枕音响、10 点座椅按摩；二排座椅支持多向电动调节，配合人体曲线可选六大场景按摩，解锁不同模式；搭配环绕式柔风，配备 23 扬声器 Xopera 音响；支持六音区智能语音识别，以及五温区自动空调。

此外，该车拥有 21.4 英寸家庭娱乐生态屏，搭载 X Free breath 微气候新风系统，拥有“魔方智控冰箱”，支持语音控制开关。

动力方面，小鹏 X9 电机最大功率分别为前 235kW 后 135kW，配备 84.5kWh 与 101.5kWh 电池组，CLTC 纯电续航里程提供 610km、640km 与 702km 三种。

关于小鹏 X9 的更多消息，IT之家将持续关注并带来跟进报道。

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