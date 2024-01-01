里程碑时刻：NASA 帕克太阳探测器今年将“触摸太阳”

IT之家 1 月 1 日消息，人类探索太阳即将迎来一个激动人心的里程碑时刻 —— 美国宇航局（NASA）的“帕克太阳探测器”将于今年底飞掠太阳，实现人类历史上首次“直接接触恒星大气层”的壮举。

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帕克太阳探测器将于 2024 年 12 月 24 日以每秒 195 公里的惊人速度极速掠过太阳，这将是人类制造的物体首次如此接近太阳表面，探测器与这颗恒星沸腾表面的距离将仅有 610 万公里。

IT之家注意到，NASA 在其网站上将此次任务描述为“触摸太阳”，旨在“首次采集到一颗恒星大气的样本”。在接受 BBC 新闻采访时，帕克项目科学家努尔・劳菲（Nour Raouafi）博士表示：“我们基本上就是在登陆一颗恒星。” 他形容这次任务是“全人类的巨大成就，堪比 1969 年的登月。”

美国宇航局的帕克太阳探测器是有史以来最大胆的太空任务之一，它于 2018 年发射，目标是多次近距离飞掠太阳。此次任务将面临难以想象的挑战，在近日点，即探测器轨道上离太阳最近的点，航天器前部的温度可能高达 1400 摄氏度。

帕克的策略是利用厚厚的隔热罩保护内部仪器，快速掠过太阳并进行测量。科学家们希望这次任务能让我们对一些关键的太阳过程获得突破性认识，劳菲博士表示：“随着我们考虑重返月球并建立永久性月球基地，这项任务就有了新的意义。”

据 NASA 介绍，该任务旨在帮助我们更深入地了解太阳。探测器将在旅途中收集测量数据和图像，帮助科学家更多地了解太阳风来自何处以及如何演变，还将“为预测影响地球生命和技术的太空环境变化做出关键贡献”。

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