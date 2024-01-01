Masimo CEO 解释为何花 1 亿多美元与苹果死磕：“这可能会让苹果变得更好”

IT之家 1 月 1 日消息，虽然 Apple Watch 已重新上架，但苹果与医疗设备公司 Masimo 的专利纠纷远未结束。在接受《华尔街日报》的采访时，Masimo 首席执行官乔・基亚尼（Joe Kiani）解释了为什么他决心与苹果战斗到底：“没有人站出来反对他们。如果我能做到，也许会让苹果变得更好。”

Kiani 在采访中透露，Masimo 至今已花费约 1 亿美元（IT之家备注：当前约 7.12 亿元人民币）与苹果打官司，这场战斗始于 2020 年 1 月。《华尔街日报》指出，Masimo 2022 年的总利润约为 1.44 亿美元。

在决定与苹果开战之前，Masimo 的员工和朋友都曾警告基亚尼这样做风险巨大。“他们告诉我我疯了，说我不能对抗苹果，”基亚尼说，“他们拥有无限的资源。”

尽管 Masimo 与苹果的法律纠纷可能还会持续数年，但该公司过去曾成功赢得过类似的案件。2006 年，基亚尼在与当时一家主要的脉搏血氧仪设备提供商 Nellcor 的七年专利争夺战中获胜。2016 年，他又在另一项专利侵权诉讼中击败了皇家飞利浦公司。

作为 2006 年与 Nellcor 达成和解的一部分，Masimo 获得了近 8 亿美元的赔偿金和版税。在 2016 年皇家飞利浦的和解协议中，该公司向 Masimo 支付了 3 亿美元，并同意了一项许可协议，“为 Masimo 带来了超过 10 亿美元的收入”。

基亚尼表示，苹果尚未与 Masimo 进行“严肃的和解讨论”。在之前的采访中，基亚尼曾表示，Masimo 对与苹果达成和解持开放态度，但“谈判需要双方参与”。

“我感到我必须这样做，”基亚尼总结道，“如果我能让世界上最强大的公司停止不当行为，这将比我做的任何其他事情都更有影响力。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。