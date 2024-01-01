马斯克重申特斯拉五年内市值超苹果 + 沙特阿美，出色执行是关键

IT之家 1 月 1 日消息，埃隆・马斯克再次重申他对特斯拉的雄心壮志，声称该公司五年内有可能超越苹果和沙特阿美石油公司的市值总和。马斯克表示，如果特斯拉执行出色，五年后实现这一目标并非不可能。

苹果目前的市值为 2.99 万亿美元，沙特阿美的市值为 2.13 万亿美元，而特斯拉在 2021 年 11 月创下的历史最高市值为 1.23 万亿美元。IT之家注意到，在 2022 年第三季度财报电话会议上，马斯克指出，只要付出足够的努力并推出一些极具创意的新产品，特斯拉就有望超越苹果和沙特阿美的市值总和。

“我看到特斯拉的潜在发展路径，未来市值有可能超过苹果和沙特阿美之和。但这并不意味着一定能实现，难度也不会小。事实上，我预计这会非常困难，需要大量的工作、极具创意的新产品、管理扩张还有运气成分。但现在，我第一次看到特斯拉有机会达到沙特阿美市值的两倍左右。”马斯克说道。

2023 年对特斯拉来说是相对平稳的一年，尽管一些特斯拉看涨投资者认为该公司仍然被严重低估。马斯克在 X 平台上回应类似观点的帖子时，再次强调了他对特斯拉估值的乐观预测，甚至给出了实现这一目标的粗略时间表。

“如果特斯拉在接下来的五年内表现非常出色，其长期市值有可能超过苹果和沙特阿美石油公司的总和，我坚持这一预测。”马斯克写道。

当然，马斯克也澄清，如果特斯拉未来几年表现平平，那么超越苹果和沙特阿美就无从谈起。他在 X 平台上的帖子中明确表示，“实现这一目标需要卓越的执行能力，绝不会自然而然发生。”

目前来看，特斯拉市值超过苹果和沙特阿美似乎有些难以想象，但并非完全不可能。毕竟，特斯拉拥有诸多潜力巨大的产品，足以使其成为全球举足轻重的力量。Robotaxi 和下一代特斯拉平台有望将平价电动汽车带给大众，而 Optimus 等产品则可能会彻底改变人们的工作模式。如果特斯拉能源部门在能源领域站稳脚跟，甚至可能成为一股不可忽视的力量。

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