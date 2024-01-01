分析师：特斯拉 2023 年汽车交付量将突破 180 万，创历史新高

1 月 1 日消息，特斯拉公司预计将于美国当地时间周二宣布，2023 年交付量再创新高。这在很大程度上要归功于该公司首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的铁杆粉丝群，以及那群热衷于新技术的早期用户的鼎力支持。如今，特斯拉正摩拳擦掌，准备扩大自己的市场吸引力。

根据彭博社调查的分析师们预测，这家电动汽车制造商在 2023 年第四季度可能成功交付了近 48.32 万辆汽车。这意味着，特斯拉去年很可能已经突破了 180 万辆汽车的交付大关，虽然这已经是公司的历史新高，但与丰田或通用汽车等传统巨头的销量相比，仍然只是小巫见大巫。

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然而，想要实现下一阶段的飞跃式增长，特斯拉就必须赢得广大普通消费者的心。这些消费者在选购汽车时，最看重的还是价格和实用性。特斯拉的首席财务官瓦伊巴夫・塔内贾（Vaibhav Taneja）在去年 10 月的一次投资者电话会议中坦言：“从整体汽车购买趋势来看，我们正努力吸引下一波电动汽车用户。”

但要实现这一目标并非易事。特斯拉面临着诸多挑战，包括通货膨胀和高利率让消费者在购置大件商品时更加犹豫不决。同时，许多潜在买家还对电动汽车的安全性和充电设施的完善程度心存疑虑。而且，随着越来越多的电动汽车品牌涌入市场，那些打算从燃油车转向电动车的消费者也有了更多的选择。

更雪上加霜的是，从 2024 年 1 月 1 日开始，由于美国针对电池组件采购的更严格规定生效，特斯拉部分车型预计将失去高达 7500 美元的联邦电动汽车税收抵免优惠。该公司在其官方网站上指出，部分版本的 Model 3 将受到波及。

为了打入大众市场，特斯拉在 2023 年可谓是下了血本。该公司不惜以牺牲利润率为代价，大幅下调了所有车型的价格以刺激销量。尤其在中国这个马斯克口中“竞争最激烈的市场”，特斯拉的降价幅度更是惊人。

不过，即便如此，特斯拉还是面临着来自比亚迪等后起之秀的挑战。比亚迪的产品线更新换代速度极快，让特斯拉感受到了前所未有的压力。马斯克在去年 10 月份就曾坦言，特斯拉备受瞩目的未来派电动皮卡 Cybertruck 仍未实现量产，距离盈利至少还有一年的路要走。分析师们估计，该公司在第四季度可能只交付了 200 至 5000 辆皮卡。

特斯拉尚未给出 2024 年预计交付的汽车数量。该公司分别在 2017 年和 2020 年首次推出的 Model 3 轿车和 Model Y SUV，这两款车型占据了今年交付量的约 97%。

伯恩斯坦（Bernstein）的分析师托尼・萨科纳吉（Toni Sacconaghi）在给客户的最新研究报告中写道：“在电动汽车领域竞争日益激烈的情况下，随着产品系列日益老化，价格没有进一步下降，潜在需求可能会有多大的实质性改善，这一点我们很难理解。更重要的是，我们认为这种情况在 2025 年不会有太大改变。”萨科纳吉对特斯拉股票的评级相当于“卖出”。

特斯拉确实有一些手段可以推动未来的销售。2023 年，该公司对 Model 3 轿车进行了改进，使其外观更时尚，行驶里程更长。特斯拉首先在中国推出这款车，然后才在欧洲销售，新款 Model 3 预计将于 2024 年在美国上市，不过特斯拉尚未确定具体时间。此外，据说该公司正计划在其上海工厂推出新款 Model Y。

特斯拉也在扩大营销力度。该公司在没有支付传统广告费用的情况下建立起了一个强大的品牌，但它最近开始尝试谷歌广告。目前，谷歌广告宣传的是，可以以每月 399 美元的价格租赁一辆 Model Y。

持有特斯拉股份的投资机构 Jennison Associates 的董事总经理奥乌拉卡・科尼（Owuraka Koney）表示，他相信这家电动汽车制造商正在做很多工作来吸引下一波潜在客户。

Cybertruck 吸引了许多好奇的买家来到特斯拉门店。此外，科尼还表示，除了马斯克之外，特斯拉的高管们，比如设计总监弗朗茨・冯・霍尔兹豪森（Franz von Holzhausen）和汽车工程副总裁拉尔斯・莫拉维（Lars Moravy），正在更多地代表公司宣传特斯拉的产品。

科尼说：“如果你看看全球电动汽车销量，会发现比亚迪和特斯拉仍然是推动销量的主要力量。展望未来，特斯拉将继续处于有利地位。”

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