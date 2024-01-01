《喜羊羊与灰太狼》2024 全新大电影《守护》预告公布：筐出未来画风，保护大自然题材

IT之家 1 月 1 日消息，《喜羊羊与灰太狼》官方公布 2024 年全新大电影《守护》预告片，暂未宣布上映日期，评论猜测或许不在春节档，有望安排在暑期档。

IT之家从预告片获悉，《喜羊羊与灰太狼之守护》延续了上一部剧场版《筐出未来》的画风，题材是保护大自然，片中出现的绿色小精灵可能是重要的角色。

剧情简介：

自然界中的神奇宝石维护着世界的稳定和平，一股神秘力量正蠢蠢欲动，危机四处蔓延。众羊狼与新伙伴再踏上守护世界的征途，争分夺秒与神秘势力的阴谋赛跑，并在一次次的冒险与闯关中共同成长，最终明白了守护的意义。

值得一提的是，《守护》是《喜灰》系列的第 9 部剧场版，首部剧场版《牛气冲天》于 2009 年 1 月 16 日上映。

《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》2009 年

《喜羊羊与灰太狼之虎虎生威》2010 年

《喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱》2011 年

《喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年》2012 年

《喜羊羊与灰太狼之喜气羊羊过蛇年》2013 年

《喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记》2014 年

《喜羊羊与灰太狼之羊年喜羊羊》2015 年

《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》2022 年

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