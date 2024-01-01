华为何刚：2023 年是鸿蒙原生应用的开局之年，2024 年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年

IT之家 1 月 1 日消息，华为终端 BG 首席运营官何刚今日发文称，刚刚过去的 2023 年，是不平凡的一年，也是鸿蒙原生应用的开局之年；今天，是 2024 年的第一天，这一年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。

何刚表示，华为一直希望 HarmonyOS 可以为消费者提供更智能，更流畅，更安全的体验。他还发起了“你最喜欢的 HarmonyOS 4 功能”投票，目前“超级中转站”功能处于领先位置。

据IT之家了解，2019 年 8 月 9 日，华为 HarmonyOS 于东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布，2020 年 9 月 10 日升级至 HarmonyOS 2.0，2022 年 7 月 27 日升级至 HarmonyOS 3.0。2023 年 8 月 4 日，余承东在华为终端开发者大会上正式宣布，HarmonyOS 4.0 操作系统正式发布。

在今年 9 月举行的华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙下一个版本 HarmonyOS NEXT 全面启动。他表示，鸿蒙原生应用将带来移动应用生态的历史性跨越，更流畅、更智能、更安全。

截至IT之家发文，已经有社交、影音、游戏、资讯、金融等领域在内的众多应用正不断加入鸿蒙生态。

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