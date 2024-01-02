欢聚集团回应百度关联公司终止收购 YY 直播：正在寻求法律建议

IT之家 1 月 2 日消息，1 月 1 日晚，百度集团发布公告，宣布关联方 Moon 终止与欢聚集团的股份购买协议，36 亿美元（IT之家备注：当前约 256.32 亿元人民币）收购案作废。

对此，欢聚集团发布公告称，已获百度关联公司发出的终止 2020 年 11 月的股份购买协议的通知，YY 直播向百度的出售已于 2021 年 2 月 8 日基本完成，且某些事项仍有待未来完成，但百度在通知中声称，其已行使终止股份购买协议的权利取消了交易。欢聚集团正在寻求法律建议，并将针对百度的通知考虑其可以采取的所有选择。

此前，百度同意向欢聚集团购买后者在中国的国内视频娱乐直播业务。股份购买协议规定，拟定收购的交割须满足某些前提条件，其中包括获得必要的政府监管部门批准和其他条件，且如果拟定收购未在最终截止日前交割，买方或卖方均有权终止股份购买协议。截至 2023 年 12 月 31 日，即最终截止日，股份购买协议规定的交割前提条件尚未全部满足。

接下来，Moon 会就终止股权收购协议后交易未来安排寻求与欢聚集团进行协商，探讨合理解决方案。分析师认为，该公告为双方协议日到期的正常动作，不会影响 YY Live 正常运营。

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