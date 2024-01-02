美国电池新规生效，特斯拉 Cybertruck 与部分 Model 3 失去汽车税收抵免资格

1 月 2 日消息，美国财政部宣布，从当地时间周一开始，新的电池采购规定正式生效。这一变化导致更多电动汽车失去了最高 7500 美元的税收抵免资格，包括日产 Leaf、特斯拉全轮驱动版 Cybertruck、部分特斯拉 Model 3 以及雪佛兰 Blazer EV 等。

在 2022 年 12 月，美国财政部发布了新的电池采购规定，详细说明了新的电池采购要求，旨在推动美国电动汽车供应链的多元化。从周一开始，这些规定正式实施。

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受此影响，符合美国电动汽车税收抵免资格的电动汽车车型数量从原先的 43 个减少到了 19 个，这还包括了相同车型的不同版本。美国财政部表示，部分制造商尚未提交符合条件的车辆信息，因此实际清单可能会有所变化。

特斯拉并未立即对此发表评论，但他们在官方网站上表示，“Cybertruck 可能在 2024 年晚些时候获得联邦税收抵免资格”。

新规定允许买家在购买时向经销商申请最高 7500 美元的税收抵免。然而，税收抵免仍然受到车辆价格和购买者收入等限制。

大众 ID.4、特斯拉后轮驱动版 Model 3、宝马 X5 xDrive50e (BMWG.DE)、奥迪 Q5 PHEV 55、凯迪拉克 Lyriq 和福特 E-Transit 等车型都不再符合税收抵免的资格。

大众汽车表示，从 1 月 1 日起，“正在确认是否有资格享受联邦电动汽车税收抵免”。他们乐观地认为：“根据新规定，MY2023 ID.4s 和所有 MY2024 ID.4s 都将符合条件。”

日产汽车表示，他们正在与供应商合作，努力满足不断变化的要求，“并在未来重新获得日产 Leaf 的税收抵免资格”。

美国财政部表示：“汽车制造商正在调整他们的供应链，以确保买家继续有资格获得新的清洁汽车信贷，与盟友合作，并将就业和投资带回美国。”

福特汽车上个月表示，其 E-Transit 将失去 3750 美元的税收抵免资格，Mach-E 和林肯飞行员大旅行车（Lincoln Aviator Grand Touring）的插电式混合动力版也是如此。然而，他们的 F-150 EV Lighting 和林肯海盗船大旅行车（Lincoln Corsair Grand Touring）仍然保留了税收抵免资格。

通用汽车公司指出，除了雪佛兰 Bolt 外，旗下所有电动汽车都将暂时失去补贴资格。他们补充说，Lyriq 和 Blazer 电动汽车将因为两个小部件而失去补贴资格。

通用汽车预计，在更换采购源后，Lyriq 和 Blazer 电动汽车将在 2024 年初重新获得补贴资格。他们还表示：“更换采购源后”生产的雪佛兰 Equinox 电动汽车、雪佛兰 Silverado 电动汽车、GMC Sierra 电动汽车和凯迪拉克 OPTIQ 将有资格获得全额补贴。

美国《2022 年通货膨胀削减法案》（2022 Inflation Reduction Act）对电动汽车税收抵免进行了改革，要求在北美组装的汽车才有资格享受税收抵免优惠。这一政策导致近 70% 符合条件的车型被取消了资格。

特斯拉去年 12 月披露，从 2024 年 1 月 1 日起，其后轮驱动版和长续航版 Model 3 都将失去联邦税收抵免资格。不过，高性能版 Model 3 保留了 7500 美元的全额补贴资格。

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