消息称三星 Galaxy S24 手机欧洲定价 899 欧元起，Ultra 版 1449 欧元起

IT之家 1 月 2 日消息，据 GalaxyClub，三星 Galaxy S24 和 S24 + 在欧洲的价格可能略低于预期，而 Galaxy S24 Ultra 则略高。

消息人士称，即将推出的三星 Galaxy S24 的基本型号可能起价为 899 欧元（IT之家备注：当前约 7066 元人民币），但仅配备 8GB 内存和 128GB 闪存。

▲ 图源：AndroidHeadlines

S24：128GB 899 欧元（当前约 7066 元人民币）、256GB 959 欧元（当前约 7538 元人民币）

S24+：256GB 1149 欧元（当前约 9031 元人民币）、512GB 1269 欧元（当前约 9974 元人民币）

S24 Ultra：12+256GB 版本 1449 欧元（当前约 11389 元人民币）、12+512GB 版本 1569 欧元（当前约 12332 元人民币）、12+1TB 版本 1809 欧元（当前约 14219 元人民币）

作为参考：

S23：8+128GB 版本 949 欧元，8+256GB 版本 1009 欧元

S23+：8+256GB 版本 1199 欧元，8+512GB 版本 1319 欧元

S23 Ultra：8+256GB 版本 1399 欧元，12+512GB 版本 1579 欧元，12+1TB 版本 1819 欧元

参数方面，三星 Galaxy S24 系列机型将搭载高通骁龙 8 Gen3 芯片，S24 预计将配备 6.2 英寸 Dynamic AMOLED FHD+ 2X 显示屏，刷新率为 120Hz，峰值亮度为 2,600 尼特；S24+ 配备 6.7 英寸 QHD+ 显示屏；而 S24 Ultra 则采用了 6.8 英寸显示屏。

此外，三星 Galaxy S24 和 Galaxy S24+ 可能配备支持 3 倍变焦的 50MP 长焦镜头，而 Galaxy S24 Ultra 配备 200MP 主摄像头配有以及 3 倍和 10 倍长焦镜头。

其他方面，三星 Galaxy S24 预计将配备 4,000mAh 电池，S24+ 配备 4,900mAh 电池，S24 Ultra 可能配备 5,000mAh 电池。

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