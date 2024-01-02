“极简版 Win11”tiny11 core 新增 ARM64 版本：适用于虚拟机、体积不到 3 GB

IT之家 1 月 2 日消息，tiny11 core 是一款基于微软 Windows11 进行“极致精简”的定制系统，号称只需要 2GB RAM 即可流畅运行，目前开发者 NTDEV 为这款系统新增了 ARM64 支持，体积不到 3 GB，感兴趣的小伙伴们可以点此访问项目地址。

开发者提到，为了实现如此“迷你”的体积，开发者对 Windows Defender、Microsoft Edge 浏览器乃至 Windows 更新等系统组件进行了大量修改，因此该系统并未内置杀毒软件或浏览器，也无法安装更新，同时也没有内置网络驱动程序，更适合“系统测试人员”在虚拟机中安装使用。

IT之家同时发现，开发者声称由于系统移除了 Windows 更新组件，用户如果打开“设置”中的更新菜单，会导致“设置”应用崩溃。

另据此前报道，当前 tiny11 / core 版本均已更新 23H2 版本，拥有原生 RAR 支持等功能，并附带有一系列累积更新。

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