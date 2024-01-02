华为改进 Transformer 架构：盘古-π 解决特征缺陷问题，同规模性能超 LLaMA

华为盘古系列，带来架构层面上新！华为诺亚方舟实验室等联合推出新型大语言模型架构：盘古-π。

它通过增强非线性，在传统 Transformer 架构上做出改进，由此可以显著降低特征塌陷问题。带来的直接效果就是模型输出表达能力更强。

在使用相同数据训练的情况下，盘古-π（7B）在多任务上超越 LLaMA 2 等同规模大模型，并能实现 10% 的推理加速。

在 1B 规模上可达 SOTA。

同时还基于这一架构炼出了一个金融法律大模型“云山”。

该工作由 AI 大牛陶大程领衔。

具体如何实现？一起来看。

利用非线性解决特征塌陷

目前常见大模型基本都采用 Transformer 架构，比如 GPT、LLaMA 等。

它的核心构成包括多头自注意力机制（MSA）和前馈网络（FFN）。

MSA 的主要功能是计算输入序列中每个 token 和其他所有 token 之间的相关性，通过学习输入序列中的依赖关系，可以增强对语言的理解能力。FFN 主要对输入进行非线性转换，增强模型表达能力，使其可以逼近更复杂的函数。

不过，华为诺亚方舟实验室发现，特征崩溃（feature collapse）会影响 Transformer 架构的表现，降低其表达能力，使模型难以区分不同输入。

以 LLaMA 为例，在更深层的神经网络上，特征等级显著降低，导致了所有 token 之间的相似性更强。

从机制上来看，自注意力模块可以看做在完全图上进行信息聚合，连续堆叠多层注意力就像连续多层图卷积一样，会产生过度特征平滑效应。

另一方面，多层感知器（MLP）中的激活函数提供的非线性还不够，抑制特征崩溃的作用有限。

由此，团队想要提高模型的非线性表达能力，避免特征崩溃，进而提出了本次工作盘古-π。

如下是盘古-π 的结构示意：

在 FFN 中加入串联激活函数，在 MSA 中集成一种增强快捷连接（Aug-S)，可以更有效地在 Transformer 架构中引入更多非线性。

使用了增强快捷连接（Aug-S）的 MSA，能将每个 token 的特征转换为不同表示形式。

基于这一新架构，通过大规模训练和微调，研究团队开发了一个盘古-π 基础模型。

实验结果显示，该模型在多任务中表现超越其他同规模模型（分别测试了 7B 和 1B 规模）。

而且盘古-π-7B 可以达到约 10% 的推理加速。

同时团队还以此为基础开发了一个金融法律领域大模型“云山”，它同样在多个 benchmark 中成绩超越其他模型。

通讯作者为陶大程

值得关注的是，本项研究的团队阵容也非常亮眼。

通讯作者为陶大程。他是欧洲科学院外籍院士、澳大利亚科学院院士。本科就读于中科大，硕士毕业于港中文 MMLab、师从汤晓鸥。

2007 年从英国博士毕业后，先后在中国香港理工大学、新加坡南洋理工大学，澳大利亚悉尼科技大学、悉尼大学任教。目前是清华大学智能产业研究院 AIR 团队卓越访问教授。

与此同时，他还先后加盟过优必选、京东，曾是京东最高级别 AI 科学家、担任京东探索研究院院长。

一作为王云鹤。他是 2012 实验室诺亚方舟实验室高级研究员，现任华为算法应用部部长。

王云鹤在华为负责高效 AI 算法的创新研发以及在华为业务中的应用。他和团队开发了高效 AI 算法，其衍生应用在中国天眼 FAST 观测工作中，协助中科院国家天文台专家找到了数百个新的快速射电暴样本。

论文地址：

http://arxiv.org/abs/2312.17276

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