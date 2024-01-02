江西破获全省首例“破解无人机禁飞限飞程序案”，嫌犯判六个月有期徒刑没收 1.5 万元非法所得

IT之家 1 月 2 日消息，据“南昌市高新技术产业开发区人民法院”官方公众号，近日江西破获了一起“全省首例无人机系统禁飞限飞限高程序案”。

据悉，犯罪嫌疑人张某在 2022 年花费 40 欧元（IT之家备注：当前约 314 元人民币）向国外某网站购买无人机飞行解禁证书程序，随后通过某二手交易平台发布“破解无人机禁飞、限飞、限高”等限制的服务广告，每台收取 400 元至 1000 元不等的费用。

在与客户达成交易后，张某便将其购买的解禁证书导入客户的无人机中，帮助客户的无人机突破原厂系统设置的安全保护措施，使其飞行时不受禁飞、限飞、限高等限制，随意飞行。

法院表示，在警方收网前，张某通过上述手段共解禁无人机 21 台，获取违法所得 15060 元。

南昌市高新技术产业开发区人民法院经审理认为，公诉机关指控被告人张某为谋取非法利益，为他人提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序，犯“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序罪”，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，处罚金人民币 5000 元，并没收作案工具及违法所得 15060 元。

法院表示，近年来国内无人机市场逐渐兴起，应用领域广泛，民用无人机技术和产业均得到快速发展。无人机限高与设置禁止飞行区域有其合理性，强行解除无人机限制程序将对个人隐私、公共安全和利益造成侵害，若借机牟利更是犯罪，无人机不是想飞就能飞，广大无人机爱好者应遵守相关法律法规，维护安全飞行的良好环境。

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