IVAS 头显计划 2025 年投入实战，美国陆军正探索战场医疗、无人机绘图等领域应用

IT之家 1 月 2 日消息，根据国外媒体 armytimes 报道，美国陆军计划 2024 年最终测试 IVAS 头显，推进单兵 AR 头显项目。

IVAS 全称为综合视觉增强系统，基于微软 HoloLens 头显改造，安装在头盔上的夜视 / 热增强现实和态势感知组合工具，整个项目的研究经费高达 220 亿美元（IT之家备注：当前约 1566.4 亿元人民币）。

美国路径于 2022 年采购了早期版本（IVAS 1.0 和 1.1），同时继续开发更坚固耐用、更适合实战的 1.2 版本。

一位美国陆军官员表示，军队在 2022 年采购了 5000 套 IVAS 1.0，在 2023 年又采购了 5000 套 IVAS 1.1，主要用于军事训练，帮助士兵更好学习和掌握新技术。

微软于 2023 年年中交付了 20 套 IVAS 1.2 原型机，于去年 8 月在纽约德伦堡第 10 山地师第 1 旅战斗队的士兵进行了实战测试。

最新报道称，微软计划 2024 年向美国陆军交付 80 套 IVAS 1.2，并计划 2025 年交付剩下的 200 套，并将其用于实战。

与 IVAS 1.0（右）相比，IVAS 1.2（左）的平视显示器（HUD）外形更小，提高了舒适度和性能。

现在，1.2 版与目前许多已投入使用的夜视仪一样，都有一个翻转式头盔支架。

该设备的主要功能包括能够无线连接到士兵的武器瞄准镜，让武器安装的摄像头和设备的平视显示器实现画中画呈现。

弗吉尼亚州贝尔沃堡进行的演示中，IVAS 1.2 装备了 Family of Weapons Sights-Individual 软件，让士兵能够利用热视觉看穿雾或灰尘等遮蔽物，此外还能处于掩体情况下，利用武器摄像头绕过障碍物进行射击。

导航和训练应用允许用户绘制三维地形图，在平视显示器中跟踪罗盘点，并识别友军和敌军的位置。在战术场景中，该设备可以加载 "沙盘" 或射击场内部地图。

它还能记录用户在团队中移动时的位置信息，以便在射击训练后立即进行事后审查。

士兵可以使用 IVAS 驾驶微型无人机侦察附近的地点，并拍摄目标图像发送到战术云包，然后渲染地形的 3D 地图。

开发人员可以创建一个应用程序，为医疗后送提供九行报告，或者为医护人员提供一个增强现实选项，让他们在另一地点按照医生的指示进行现场手术。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。