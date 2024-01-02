吉利银河 L7 新增“星瀚绿”车色，现已开启预定

IT之家 1 月 2 日消息，吉利银河新能源官方今日宣布为银河 L7 推出「星瀚绿」版本，新车色现已开启预定。目前，在售车型的价格为 13.87 万-18.57 万元。

前几天还有消息称，新款银河 L7 将新增星瀚绿、星耀银配色，取消暮山紫配色，PRO 版内饰新增灯火棕，全系将加推新年配置包。IT之家总结配置变化如下：

55 公里 PRO 版新年配置包含：L2 智能驾驶 + 侧气帘 + 前排座椅加热 + 副驾屏

115 公里 PLUS 版新年配置包含：L2 智能驾驶 + 侧气帘 + 前排座椅加热 + 宠爱副驾套装

115 公里 MAX 版新年配置包含：宠爱主驾套装 + 宠爱副驾套装

115 公里亚运幻影 / 星舰版新年配置包含：R20 英寸轮毂 + 10 次基础保养（含首保）

目前在售的银河 L7 车型搭载骁龙 8155 处理器，PRO 版提供 10.25 英寸仪表屏、13.2 英寸中控屏，AIR、PLUS、MAX 版还提供 16.2 英寸副驾屏，支持手机 App 远程控制系统，目前仅高配车型支持 L2 级智能驾驶辅助系统。

动力方面，现款车型采用雷神 1.5T 混动专用发动机，发动机最大功率 120kW，发动机最大扭矩 255N・m，电动机峰值功率 107kW，电动机峰值扭矩 338N・m，系统综合功率 287kW，系统综合扭矩 535N・m。

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