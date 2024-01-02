网友催小米汽车公布价格，雷军：50 万以内有对手吗？

IT之家 1 月 2 日消息，今日小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发文称，“小米 SU7，同档谁与争锋？”对此网友称不知道同档对手是谁，并催促雷军尽快公布小米汽车售价，对此雷军回应称：“50 万以内，有对手吗？”

IT之家注意到，在 12 月 28 日的小米汽车预发布会上，雷军曾称小米汽车定价不可能是 9.9 万和 14.9 万，同等电池配置的车均价都在 40 万以上。此前他曾多次暗示，这次小米汽车“会有点贵，但贵得有道理。”至于最终定价，或许要到新车正式发布时才会揭晓。

今天早些时候，小米公司发言人发文称：我们最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片，经核实，其中内容至少有 50% 完全错误。小米公司发言人表示，有关“产业链”图片的信息汇总漏洞百出，对公众和投资者带来误导，对此深感不解。

小米创始人雷军也在微博上转发回应：“关于小米汽车，有非常多谣言和黑稿，我们会及时澄清。请大家帮忙转发！”

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