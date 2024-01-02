沃尔玛“好队友”提前上架三星 Galaxy S24+ 手机：主打“AI 卖点”、高通骁龙 8 Gen 3 处理器

IT之家 1 月 2 日消息，沃尔玛今日在海外平台误上架了 Galaxy S24+ 手机，曝光了这款手机绝大部分参数及全新的“Onyx Black”配色，不过没有公布价格信息。

截至IT之家发稿，目前相关商品页面已经被官方紧急撤下，不过依然有多名爱好者保留下了相关截图。

▲ 图源 Reddit 用户“Complete_Rabbit_844”

据悉，沃尔玛商品页面中详细展示了手机的外观图及主要参数信息，IT之家综合相关数据整理三星 Galaxy S24+ 手机参数如下：

SoC：高通骁龙 8 Gen 3

屏幕：6.7 英寸 QHD 分辨率

电池：4900 毫安时，支持 45W 快充

RAM：12 GB

后置摄像头：50MP+12MP+10MP

特性：支持 AI 实时翻译，卫星通信服务、支持夜景变焦

另据此前报道，三星预计将在本月 17 日举行 2024 Unpacked 活动，期间将发布 Galaxy S24 系列手机，其中 Galaxy S24+ 256GB 在欧洲定价预计为 1149 欧元（当前约 9031 元人民币）、512GB 预计为 1269 欧元（当前约 9974 元人民币）。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。