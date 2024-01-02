小米汽车开放城市招募计划，以“1+N”模式优先覆盖头部市场

IT之家 1 月 2 日消息，IT之家从小米汽车官方微信公众号获悉，小米汽车开放城市招募计划。

小米汽车称，小米汽车销售模式充分融合小米集团新零售体系的先进经验，力图打造业内领先的汽车新零售模式。小米汽车新零售以“直营”为内核，充分调动优质社会化力量，以“数据”为基础，追求极致的商业效率和用户体验。

小米汽车表示，小米汽车销交服渠道，以“1+N”模式优先覆盖头部市场，分批次布局全国。“1”代表小米汽车自建自营的交付中心，功能以交付为主，覆盖“销售、售后服务”业务。交付中心是小米汽车全渠道体验和效率的标杆。“N”代表代理销售、用户服务触点。在主流汽车商圈小米与百强汽车经销商集团或区域强商合作，建设汽车销服一体店，经营“代理销售 + 授权服务”：在核心商业广场（Mall），小米充分发挥既有的 3C 零售渠道优势，分批在小米之家引入车业务，进一步丰富门店品类，打造小米科技生态融合店。

小米汽车当前开放 17 城招募计划，包括苏州、重庆、宁波、南京、温州、无锡、西安、佛山、郑州、长沙、东莞、天津、合肥、厦门、青岛、海口、石家庄。招募类型为小米汽车销售服务一体店 (2S)，具体职能为代理销售 + 授权售后服务。授权售后服务业务包含机修、金、喷漆业务职能，不包括整车转售和整车交付职能。

IT之家今天早些时候报道，小米集团合伙人、总裁、国际部总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博发文称，2023 年 12 月 29 日，小米集团在北京总部与首批 14 家销服合作商正式签订合作意向书，意味着小米汽车销售服务渠道建设全面提速，小米汽车新零售模式从规划阶段进入实质落地阶段。

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