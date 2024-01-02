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Meta Quest 2 VR 及配件永久降价：128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元等

2024/1/2 18:49:33 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 1 月 2 日消息，Meta 今天对旗下 Quest 2 VR 头显及配件进行了永久降价，其中头显降价 50 美元，配件降价幅度在 5 美元-40 美元（IT之家备注：当前约 285 元人民币）左右，IT之家整理相关价格信息如下：

128GB Quest 2 头显

  • 原价 299.99 美元（当前约 2136 元人民币）

  • 现价 249.99 美元（当前约 1780 元人民币）

▲ Meta Quest 2 头显，图源 Meta 官网（下同）

256GB Quest 2 头显

  • 原价 349.99 美元（当前约 2492 元人民币）

  • 现价 299.99 美元（当前约 2136 元人民币）

Carrying Case 原厂便携包

  • 原价 49.99 美元（当前约 356 元人民币）

  • 现价 44.99 美元（当前约 320 元人民币）

Elite Strap with Battery 精英头戴（带电池）

  • 原价 129.99 美元（当前约 926 元人民币）

  • 现价 89.99 美元（当前约 641 元人民币）

Active Pack 健身套件

  • 原价 99.99 美元（当前约 712 元人民币）

  • 现价 59.99 美元（当前约 427 元人民币）

Fit Pack 衬垫套件

  • 原价 49.99 美元（当前约 356 元人民币）

  • 现价 39.99 美元（当前约 285 元人民币）

Meta 声称，对 Quest 2 VR 头显进行降价的主要原因是“吸引更多消费者”，玩家可以用更经济实惠的方式玩上《阿斯加德之怒 2》、《生化危机 4》等 500 多款 VR 大作。

另据IT之家早前报道，Steam Link 目前也已经登陆 Meta Quest 平台，玩家在商店下载后，即可使用 Quest 2/3 / Pro 直接连上 PC Steam 客户端玩游戏，继 Visual Desktop 和 Oculus Link 后，为相关玩家提供第三种玩 Steam VR 游戏的选择。

相关阅读：

V社宣布 Steam Link 登陆 Meta Quest 平台，可一键串流玩 PC VR 游戏

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关键词：MetaQuest 2VR

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