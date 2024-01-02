Meta Quest 2 VR 及配件永久降价：128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元等

IT之家 1 月 2 日消息，Meta 今天对旗下 Quest 2 VR 头显及配件进行了永久降价，其中头显降价 50 美元，配件降价幅度在 5 美元-40 美元（IT之家备注：当前约 285 元人民币）左右，IT之家整理相关价格信息如下：

128GB Quest 2 头显

原价 299.99 美元（当前约 2136 元人民币）

现价 249.99 美元（当前约 1780 元人民币）

▲ Meta Quest 2 头显，图源 Meta 官网（下同）

256GB Quest 2 头显

原价 349.99 美元（当前约 2492 元人民币）

现价 299.99 美元（当前约 2136 元人民币）

Carrying Case 原厂便携包

原价 49.99 美元（当前约 356 元人民币）

现价 44.99 美元（当前约 320 元人民币）

Elite Strap with Battery 精英头戴（带电池）

原价 129.99 美元（当前约 926 元人民币）

现价 89.99 美元（当前约 641 元人民币）

Active Pack 健身套件

原价 99.99 美元（当前约 712 元人民币）

现价 59.99 美元（当前约 427 元人民币）

Fit Pack 衬垫套件

原价 49.99 美元（当前约 356 元人民币）

现价 39.99 美元（当前约 285 元人民币）

Meta 声称，对 Quest 2 VR 头显进行降价的主要原因是“吸引更多消费者”，玩家可以用更经济实惠的方式玩上《阿斯加德之怒 2》、《生化危机 4》等 500 多款 VR 大作。

另据IT之家早前报道，Steam Link 目前也已经登陆 Meta Quest 平台，玩家在商店下载后，即可使用 Quest 2/3 / Pro 直接连上 PC Steam 客户端玩游戏，继 Visual Desktop 和 Oculus Link 后，为相关玩家提供第三种玩 Steam VR 游戏的选择。

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