允许 PC 玩家用 VR 体验万余款虚幻引擎游戏，第三方开发者 Praydog 推出 UEVR 插件

IT之家 1 月 2 日消息，第三方开发者 Praydog 日前推出了一款名为 UEVR 的插件，目前正处于 Beta 测试阶段，玩家可以将插件注入至使用虚幻引擎的游戏中，从而为相关游戏实现 VR 支持。

▲ 视频源 哔哩哔哩第三方用户转录投递

据悉，开发者声称这款插件主要优点如下：

开箱即用

拥有前端 GUI 界面

支持 OpenVR 和 OpenXR

最高兼容 6DOF 传感器

原生虚幻引擎 4/5 渲染系统支持

提供三种运动控制选项

对开发者友好

▲ UEVR 允许玩家通过 GUI 方式注入插件，图源 项目官网（下同）

开发者同时宣称，包括《机械战警：暴戾都市》、《死亡回归》、《原子之心》、《歧路旅人》等 11000 多款游戏在 UEVR 下都能工作，其中 500 多款游戏已经过测试“工作良好”，感兴趣的小伙伴可以点此访问相关项目地址。

IT之家另附官方提供的兼容 VR 列表如下：

Oculus Rift CV1

Oculus Rift S

Oculus Quest 2

Meta Quest Pro

Valve Index

HTC Vive

HTC Vive Pro

Bigscreen Beyond

Various Pimax headsets like the 8KX and Crystal

Various WMR headsets like the HP Reverb G2

插件图赏：

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