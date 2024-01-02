首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > VR之家>VR游戏

允许 PC 玩家用 VR 体验万余款虚幻引擎游戏，第三方开发者 Praydog 推出 UEVR 插件

2024/1/2 8:07:28 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 1 月 2 日消息，第三方开发者 Praydog 日前推出了一款名为 UEVR 的插件，目前正处于 Beta 测试阶段，玩家可以将插件注入至使用虚幻引擎的游戏中，从而为相关游戏实现 VR 支持

▲ 视频源 哔哩哔哩第三方用户转录投递

据悉，开发者声称这款插件主要优点如下：

  • 开箱即用

  • 拥有前端 GUI 界面

  • 支持 OpenVR 和 OpenXR

  • 最高兼容 6DOF 传感器

  • 原生虚幻引擎 4/5 渲染系统支持

  • 提供三种运动控制选项

  • 对开发者友好

▲ UEVR 允许玩家通过 GUI 方式注入插件，图源 项目官网（下同）

开发者同时宣称，包括《机械战警：暴戾都市》、《死亡回归》、《原子之心》、《歧路旅人》等 11000 多款游戏在 UEVR 下都能工作，其中 500 多款游戏已经过测试“工作良好”，感兴趣的小伙伴可以点此访问相关项目地址

IT之家另附官方提供的兼容 VR 列表如下：

  • Oculus Rift CV1

  • Oculus Rift S

  • Oculus Quest 2

  • Meta Quest Pro

  • Valve Index

  • HTC Vive

  • HTC Vive Pro

  • Bigscreen Beyond

  • Various Pimax headsets like the 8KX and Crystal

  • Various WMR headsets like the HP Reverb G2

插件图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：UEVRVR虚幻引擎游戏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用