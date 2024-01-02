120Hz LCD 直屏：一加 Ace 竞速版 12+256GB 京东 1169 元发车

一加 Ace 竞速版发布于 2022 年 5 月 17 日，搭载定制版天玑 8100-MAX，支持 12G LPDDR5 内存 + 256G UFS 3.1 闪存。

搭载 5000mAh 大电池 + 67W 超级闪充，后置 6400W 全场景三摄，12GB+256GB 上市定价 2499 元。

今日京东原价大促仅需 1199 元，叠加 30 元加码券，实付 1169 元即可入手。

先领 30 元加码券：点此领券。

另外，此款还可叠加南山全国消费券：点此领券（每日 10:00 开抢），更划算。

一加 Ace 竞速版配备了后置 6400W 全场景三摄，主摄 + 微距 + 超广角，镜头模组在左上角凸起，有点类似一加 10 Pro，在左侧采用了弧形过渡，但镜头模组与后盖采用了同色处理，看起来更加一体化。

再看正面，一加 Ace 竞速版采用了 6.59 英寸 120Hz LCD 变速电竞直屏，左上角打孔镜头。

一加 Ace 竞速版搭载定制版天玑 8100-MAX，支持最大 12G 满血版 LPDDR5 内存 + 256G 满血版 UFS 3.1 急速闪存 。

该机还配备了“金刚石 8 层散热系统”，拥有超大面积液冷 VC + 金刚石导热材料 + 超高密度石墨，以及 360° 电竞腰部天线，专为游戏场景设计，无论横竖握持，信号不受影响。

一加 Ace 竞速版还拥有一加 × 雷蛇联合调校加持的大体积 X 轴线性马达 + O-Haptic 游戏振效，采用密闭式・双立体扬声器，支持全功能 NFC，以及侧边指纹。

先领 30 元加码券：点此领券。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】