长城哈弗枭龙 MAX 推出限时红包：至高可享 2 万元综合优惠

IT之家 1 月 2 日消息，IT之家从哈弗官方获悉，旗下哈弗枭龙 MAX 车型推出了限时购车红包，综合优惠至高 20000 元。

据介绍，用户可享受 9.9 元抢 2000 元电商限时购车红包，还可以享受 2000 元抵 8000 元现金膨胀，至高 1.2 万元的增换购补贴。

据IT之家了解，现款枭龙 MAX 的官方指导价为 15.98-17.98 万元，该车是首款搭载长城 Hi4 技术车型，官方表示 Hi4 是全世界最好的电四驱技术。

该车定位中型 SUV，拥有 4758mm 的车长，1895mm 的车宽，2800mm 的轴距。采用了全新家族设计精髓，前脸采用大量菱形元素组成的无边界式进气格栅，搭配两侧“V”字型的 LED 头灯组，前包围则做了梯形设计，运动感十足。

内饰方面，车内配有大尺寸全液晶仪表盘、中控屏、副驾驶娱乐屏。还配有 AR-HUD 抬头显示，成像尺寸约 10 英寸。

哈弗枭龙 MAX 搭载的 Hi4 智能电混四驱系统，由全新一代高热效 1.5L 混动专用发动机与前后双电机组成，系统综合功率 279 马力，综合扭矩 585 牛・米，传动系统匹配 2 挡 DHT 变速箱，NEDC 纯电续航里程为 105km。能耗方面，Hi4 比上一代 DHT-PHEV 油耗降低 15%，WLTC 亏电油耗 5.5 升 / 100km，且支持 33kW 快充。

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