因业内对 VR 支持不足，知名 VR 游戏工作室 First Contact 宣布关闭

IT之家 1 月 2 日消息，曾开发过 PSVR 和 PSVR2 热门游戏 Firewall Zero Hour 和 Firewall Ultra 的 VR 游戏工作室 First Contact Entertainment 宣布关闭，让不少 VR 爱好者倍感惋惜。

这家位于洛杉矶的工作室在圣诞节前夕通过 Facebook 发布声明，宣布了这一消息。声明中写道：“经过近 8 年与我所遇到过的最棒团队一起工作，我怀着沉重的心情宣布，我们将于今年年底关闭 First Contact Entertainment 工作室。”

声明还称，“业内对 VR 的支持不足最终让我们难以承受。作为一家 AAA 级 VR 游戏开发商，我们无法再承担未来的高昂成本。尽管如此，我们仍然是一个充满勇气和创新精神的团队，一直致力于将新技术推向极限。”

First Contact 对自己的团队引以为豪，并对多年来支持过工作室的合作伙伴和玩家表达了诚挚的感谢。声明最后写道：“这是一段充满激情的旅程，感谢你们。”

First Contact Entertainment 于 2018 年在 PSVR 上推出了广受好评的射击游戏 Firewall Zero Hour。VR 游戏爱好者们对这款游戏赞誉有加，称其“设计精巧”。

2023 年，工作室又在 PSVR2 上推出了续作 Firewall Ultra，虽然游戏仍然有不少可圈可点之处，但一些问题也暴露了出来。

除了 Firewall 系列，First Contact 还开发了 PSVR 和 Oculus 平台上的团队射击游戏 Solaris Offworld Combat，同样广受好评。

IT之家注意到，First Contact 的关闭并非特例，过去一年里，多家工作室宣布关闭或进行裁员，尽管这些事件未必直接与 VR 有关，但都为行业的发展敲响了警钟。

未来，VR 要想获得长足发展，还需要整个行业携手努力，共同创造一个更加健康的 VR 生态环境。

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