挪威 2023 年电动汽车市场份额再创新高，特斯拉连续三年蝉联销量冠军

IT之家 1 月 2 日消息，挪威是世界上电动汽车普及率最高的国家之一，其电动汽车销量连续三年保持强劲增长。最新数据显示，2023 年，特斯拉再次成为挪威汽车销量冠军，这也是该公司连续三年获得这一殊荣。

根据挪威公路联合会 (OFV) 的数据，2023 年挪威售出的新车中，近六分之五 (82.4%) 为纯电动汽车，高于 2022 年的 79.3%。特斯拉的市场份额也从 2022 年的 12.2% 跃升至 20.0%，进一步巩固了其领先地位。

挪威政府一直大力支持电动汽车的发展，并实施了丰厚的补贴政策。例如，电动汽车可以免除许多传统燃油车型的税费。此外，挪威政府还在充电基础设施建设方面投入巨资。这些政策极大地刺激了电动汽车的销量，同时也吸引了包括特斯拉在内的全球知名车企加大对挪威市场的投入。

IT之家注意到，特斯拉 Model Y 是 2023 年挪威最畅销的电动汽车，销量超过了大众的 ID.4 和斯柯达的 Enyaq。

挪威电动汽车协会负责人克里斯蒂娜・布 (Christina Bu) 表示，电动汽车在挪威市场的快速增长势头预计将持续下去。她预测，2024 年，电动汽车的市场份额可能进一步升至 95%，接近挪威议会制定的 2025 年全面停售燃油车的目标。

然而，电动汽车的快速发展也带来了一些挑战。例如，一些电动车车主抱怨公共充电桩数量不足，并认为目前的政策过于偏向于能够负担得起电动车的人群。

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