特斯拉 Cybertruck FSD Beta 更新优先级垫底，马斯克称因车辆数量太少

IT之家 1 月 2 日消息，虽然特斯拉 Cybertruck 是目前电动车市场最令人关注的产品之一，但它却无缘优先获得该公司的 FSD Beta 更新，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在社交媒体平台 X 上发文透露了这一消息。

特斯拉的 FSD Beta 项目已经运行三年多，自 2020 年 10 月启动以来，FSD Beta 用户驾驶里程已超过 5 亿英里，这个数字在第四季度还会进一步增加。

随着 Cybertruck 开始交付，一些老 FSD Beta 用户开始询问该系统何时适用于这款电动皮卡。Cybertruck 搭载了特斯拉目前最尖端的技术，从线控转向系统到 Hardware 4 计算机，似乎是 FSD Beta 最新迭代的完美搭档。

然而，马斯克表示情况并非如此。他解释说，Cybertruck 的 FSD “优先级最低”。考虑到围绕这款电动皮卡的巨大热度，这听起来或许有些令人意外。但马斯克表示，这是因为目前路上行驶的 Cybertruck 数量极少。“相比大约 500 万辆其他特斯拉，只有几百辆 Cybertruck 在路上行驶，”马斯克写道。

Cybertruck 与特斯拉其他电动车相比体型庞大得多，虽然在将 FSD Beta 推广到 Cybertruck 时可能会大量用到迁移学习，但仍需要对系统进行微调以适应这款皮卡。

IT之家注意到，美国佐治亚大学教授、特斯拉 YouTube 主持人 @DrKnowItAll16 指出，Cybertruck 的 FSD Beta 微调需要大量真实世界数据、训练时间、质量保证测试和其他关键流程。由于路上车辆数量有限，目前 Cybertruck 的真实世界数据并不丰富。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。