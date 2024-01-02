用户抱怨 Win11 开始菜单“显示所有程序”操作烦琐，微软高管承诺改进

IT之家 1 月 2 日消息，微软广告和网络服务部门首席执行官米哈伊尔・帕拉欣（Mikhail Parakhin）经常在 X 平台与广大网友互动，即便是新年期间也不例外。

1 月 1 日，有网友向他提出了这样的一个请求：请修理一下开始菜单。我想要通过滚动来查看所有应用程序，而不是还要再点击一次“所有程序”。

当天晚些时候，米哈伊尔・帕拉欣回复这名网友称：你说得对极了！这个问题使我也觉得恼火。我们的团队需要上点强度，让开始菜单再次伟大！

而在 Windows 10 操作系统中，用户点开开始菜单即可直接浏览所有应用程序。

当然，用户可以通过一系列第三方工具来自定义 Windows 11 的开始菜单。IT之家曾介绍过一款工具“Start11 v2”，它新增了三种新的“开始菜单样式”——Apps、Professional 和 Launcher，可与 Windows 10 和 11 无缝融合。

据IT之家此前报道，微软 Windows 用户体验团队的项目管理前总监 Jensen Harris 曾于 2022 年在他的个人推特上疯狂吐槽 Windows 11 的设计，一连发了十几条，其中就包含关于新版本“开始”的吐槽。不过，他的吐槽是集中于 Windows 11 居中的开始按钮。

Jensen Harris 认为，将开始按钮居中并不是一个好的选择，角落位置不仅拥有数十年的肌肉记忆，而且还完美地利用了菲茨定律，使其非常容易瞄准。

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