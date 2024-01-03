Epic 喜加一：肉鸽割草游戏《黎明前 20 分钟》免费领

IT之家 1 月 2 日消息，Epic 游戏商店正在进行“连送模式”，其中第十五款神秘游戏现已揭晓 —— 肉鸽割草游戏《黎明前 20 分钟（20 minutes till dawn）》，支持简体中文，由国内独立制作人 Flanne 开发。需要注意的是，该作限免 24 小时。

IT之家附游戏简介：

快围剿巢穴里不断增生的克苏鲁魔物！策略选择你的角色、武器和符文开局，局中选择你的升级、进化和秘籍构筑你专属的强大流派，战至黎明！一局 20 分钟，解锁极致解压的肉鸽割草体验！！你还可以选择 10 分钟模式！

在充满各种怪物潮的克苏鲁魔窟中，突破重围，熬过《黎明前 20 分钟》，迎接属于你的曙光！在这里，你可以通过选择各具特色的美少女战士、不同的武器和不同的符文开始你的战斗，在战斗中你还可以选择不同的武器升级、不同的武器进化和 Boss 掉落秘籍组成不同的流派，解锁独特的肉鸽割草体验！你将战至黎明再次见到日光，还是会被黑夜的克苏鲁怪物吞噬？是时候来展示你的实力啦！

用霰弹枪点燃怪物，从天上释放闪电，或控制魔法长矛直接刺穿进攻的怪物！这完全取决于你！尝试构筑你心目中最完美的组合，感受势不可挡的威力吧！

有时候我们可能会失败，但下一次尝试，我们会变得更强大！