2024“最大太阳”：今天是地球本年度离太阳最近的一天

IT之家 1 月 3 日消息，地球将于今天 8 时 38 分运行至轨道近日点，这是本年度中地球离太阳最近时刻，即 2024 年的“最大太阳”！

专家表示，此时太阳直射点正处于南半球，北半球整体接收到的太阳热量少，因此温度较低，但为了保护眼睛，还请大家不要长时间直视太阳！

地球的公转轨道呈椭圆形，因此地球离太阳的距离在一年中会有所变化。当地球靠近太阳时，我们称之为近日点；反之，当地球远离太阳时，为远日点。

IT之家注：地球在近日点时日地距离约为 1.47 亿公里，此时人们所见到的太阳视直径最大，约为 32 角分 31 角秒，比地球通过远日点时大 3.4%。因此，地球运行至近日点也被称为“年度最大太阳”。

尽管地球在近日点时距离太阳更近，但实际上地球从近日点到远日点的距离变化相对于整个轨道来说是很小的，这意味着近日点和远日点对地球的温度影响并不显著，只是北半球刚好处于冬季罢了（地球的季节变化并非由地球离太阳的远近决定，而是由地球自转轴的倾斜引起的）。

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