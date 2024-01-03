初探高通 XPAN 技术：灵活切换蓝牙和 Wi-Fi 信号，保障音频稳定播放

IT之家 1 月 3 日消息，高通今年 10 月召开发布会，推出了第一代高通 S7 和 S7 Pro 音频平台，其亮点在于利用终端侧 AI，打造先进、个性化且快速响应的音频体验。

IT之家注：高通 S7 Pro 是首款支持高通扩展个人局域网（XPAN）技术和超低功耗 Wi-Fi 连接的音频平台，能够在家庭、楼宇或园区扩展音频传输距离，并支持高达 192kHz 的无损音乐品质。

高通官方对于 XPAN 的技术描述很少，国外科技媒体 semiaccurate 在最新文档中通过采访高通的工程师，分享了该技术的更多细节。

XPAN 技术的工作原理就是通过 Wi-Fi 信号来增强蓝牙信号。

例如手机和耳机通过蓝牙连接，在用户超出蓝牙覆盖范围之前，XPAN 在信号下降或衰减到您能注意到的程度之前，无缝切换到 Wi-Fi，从而保证音频的正常播放。

对于消费者来说，在超出蓝牙有效范围后，可以继续通过 Wi-Fi 传输音频信号，不会导致听歌时卡顿或者中断，作为牺牲，设备会产生更高的功率。

在用户返回蓝牙覆盖范围之后，会继续切换到蓝牙连接，这部分的操作由 AI 完成。这个技术类似于蜂窝网络和 Wi-Fi 信号的处理方式。

简而言之，耳机通过 Wi-Fi 信道保持信号，进行控制和发送信号，但大部分数据通过低功耗的 BT 链路传输。

每隔一段时间，耳机会检查 Wi-Fi 信道的质量，从而保持连接状态。从本质上讲，距离最远或最可靠的信道是锚点（anchor），数据则通过“最佳”路径传输。

除了耳机之外，想要实现该功能，还必须搭配采用高通芯片的路由器，意味着用户需要使用高通“全家桶”，才能使用上述功能。

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