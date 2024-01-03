戴尔今年将改善旗下“Concept Luna 理念”笔记本：提升屏幕面板可维修性、减少粘合剂及螺丝用量

IT之家 1 月 3 日消息，戴尔在 2021 年公布了 Concept Luna 计划，该计划旨在打造“可持续且易于维修的模块化笔记本”，此前相关理念已经应用于 XPS13 等笔记本电脑中。

▲ 戴尔在 2021 年公布的 Concept Luna“模块化笔记本”计划，图源 戴尔官网

据韩媒 chosun 报道，今日戴尔公布了第三代 Concept Luna 设计方案，主要聚焦于“模块化设计”、“碳排放”、“AI 测量技术”、“循环”四个领域，IT之家综合相关信息如下：

在模块化设计方面，戴尔今年起将提升产品零件一体化程度，此外还将逐步为自家 PC 及笔记本换用“可直接更换”的显示面板，从而降低设备粘合剂与螺丝的用量。

在碳排放方面，戴尔宣称将为电池引入回收钴材料，同时还计划采用“能效高”的零部件和“可持续材料”来设计产品。

在 AI 测量技术方面，戴尔提出将通过“AI”、“深度学习”等技术预测设备中每一个零件的寿命情况，从而在软件层面最大限度延长相关零件寿命，同时也更易于回收特定零件。

戴尔同时提到，该公司计划今年在旗下全系笔记本产品中引入 Concept Luna 理念，力求在“易维修性、性能、安全性、耐久性和寿命要求间取得平衡”。

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