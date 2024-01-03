LG 推出 2024 款 OLED evo 电视，M4 / G4 搭载 α11 AI 处理器

IT之家 1 月 3 日消息，LG 已经公布了其 2024 OLED 电视产品线，包括 LG M4 无线电视，以及标准 OLED 产品线的最新迭代产品 G4、C4 和 B4，后续将于 1 月 9 日至 12 日举行的 CES 2024 上进行展出。

当然，LG 官方还没有确认其定价或上市日期，但外媒预计这批 LG 电视新品将在 3 月 / 4 月左右开售。

LG M4 定位旗舰，今年首次推出了 65 英寸版本（65 英寸型号到 97 英寸可选），支持 4K 144Hz 无线视频和音频传输。

新机搭载了最新的 α（Alpha）11 AI 处理器，有效提升画质和音频质量。与前代产品相比，其图形性能提高了 70%，处理速度提高了 30%。

它将配备一个 Zero Connect 盒子，可以单独放置在离电视一定距离的地方。该盒子取代了电视本身的输入接口，从而为“无线电视”实现了可能，盒子自带 HDMI 2.1、USB、RF 接口，支持 WiFi 和蓝牙连接。

此外，α11 AI 处理器的 WOWCAST 无线功能还支持无损传输 Dolby Atmos 信号到兼容的 LG 音响，从而免去了音频连接线材。

其他方面，该系列机型支持 AI Sound Pro 音频技术，内置虚拟 11.1.2 环绕声，获得视频电子标准协会 (VESA) ClearMR 认证，兼容 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync，提供了 HDMI 2.1 等接口。

LG G4 同样配备了 α11 AI 处理器，与 M4 具有相似的亮度表现，支持 144Hz 刷新率，并具有相同的无线音频 WOWCAST 功能。

此外，LG G4 还采用了上一代机型引入的微透镜阵列（MLA）技术，并将支持更大尺寸的 83 英寸机型（IT之家注：83 英寸 LG G3 没有 MLA）。

LG C4 定位中端 OLED 电视，将配备 α9 AI 处理器，支持 144Hz 刷新率，并承诺将带来比 C3 更高的亮度及游戏体验。

最后，LG B4 是 2024 款 LG OLED 电视产品的入门级型号，配备 α8 AI 处理器，但比旧款 α9 处理器（LG C3）性能基本持平。此外，它还首次提供了四个 HDMI 2.1 接口，并首次推出 48 英寸版本。

值得一提的是，LG 还宣布向现有 LG 智能电视用户推送最新的 webOS 升级，适用于 2022 款 OLED 电视和 2022 款 QNED Mini LED 8K 电视号，未来还将扩展到全球更多 LG 电视，并提供连续五年的 webOS 升级。

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