联想预热拯救者 Y9000P 2024 游戏本，1 月发布

IT之家 1 月 2 日消息，联想今日预热新款拯救者 Y9000P 2024 游戏本，预计将在下周英特尔解禁 14 代酷睿 HX 处理器后发布。

如上图所示，联想拯救者 Y9000P 2024 游戏本延续了上代的设计。配置方面，该系列处理器预计将采用 14 代酷睿 HX 系列处理器和 RTX 40 系列独显。屏幕方面，联想此前表示 Y9000P 2024 可选专业超竞屏，拥有 240Hz 刷新率和 P3 广色域，设计和游戏兼得。

联想日前官宣了新一代拯救者游戏本，全新的 Y7000P、Y9000P、Y9000X 和 Y9000K 四个系列将一齐发布。

据IT之家此前报道，酷睿 14 代 HX 系列处理器参数已经曝光：i9-14900HX 睿频高达 5.8GHz，比上代的旗舰型号 i9-13980HX 高 0.2GHz；i7-14700HX 频率可达 5.5GHz，同时相比上代增加四个小核心。

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