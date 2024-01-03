拳头支持沙特举办《英雄联盟》2024 电竞世界杯，但不会干涉参赛队伍选择

IT之家 1 月 3 日消息，据 Jacob Wolf，今年在沙特首都利雅得举办的《英雄联盟》电竞世界杯获得了拳头官方首肯，今年赛事将于 7 月拉开帷幕。

拳头在一份内部电子邮件中透露，LPL、LCK、LEC 和 LCS 赛区将各派出两支队伍参加比赛，但拳头官方将不会参与决定各个赛区的参赛队伍名额。

此外，英雄联盟电子竞技全球战略主管 Chris Greeley 要求各大联赛在 7 月份的第一周暂停所有比赛，来为电竞世界杯让路。同时，那一周也是拳头一年一度的“员工暑假”（7 月 4 日）。

该电子邮件还概述了季中邀请赛的日期，该赛事将于今年 5 月举行，并于 5 月 19 日结束。据韩国 Naver 报道，今年也将会是 MSI 自 2016 年以来首次重返中国。

利雅得电竞世界杯前身是 2023 年所举行的 Gamers8 电竞赛事。值得一提的是，这项赛事 2023 年各项目总奖金池高达 4500 万美元（IT之家备注：当前约 3.21 亿元人民币），其中《DOTA2》项目就高达 1500 万美元（当前约 1.07 亿元人民币）。除此之外，该赛事去年还包括《CS:GO》《火箭联盟》《堡垒之夜》《街头霸王》《彩虹六号：围攻》等游戏。

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