ROG 上架 2024 年款幻 14 系列笔记本：AMD 锐龙 9 7940HS、可选 RTX 4090 显卡，售 18999 元起

IT之家 1 月 3 日消息，ROG 今天在京东上架了两款 2024 年款幻 14 笔记本，分别为“经典版”与“星云版”，主要差别在于显卡、重量及 A 面灯效，IT之家整理具体参数信息如下：

2024 年款幻 14 笔记本“经典版”

CPU：AMD 锐龙 9 7940HS 移动处理器

显卡：英伟达 RTX 4080 125W

RAM：32GB DDR5（16GB+16GB）

存储空间：1TB PCIe 4.0 SSD

屏幕：14 英寸 16:10 比例 2.5K 屏幕，刷新率 165Hz，响应速度 3ms

重量：1.65 千克

厚度：18.5 mm

电池：76Wh 容量，支持 100W PD 充电

配色：经典白、经典灰

售价：18999 元

2024 年款幻 14 笔记本“星云版”

CPU：AMD 锐龙 9 7940HS 移动处理器

显卡：英伟达 RTX 4090 125W

RAM：32GB DDR5（16GB+16GB）

存储空间：1TB PCIe 4.0 SSD

屏幕：14 英寸 16:10 比例 2.5K 屏幕，刷新率 165Hz，响应速度 3ms

重量：1.72 千克

厚度：20.5 mm

电池：76Wh 容量，支持 100W PD 充电

配色：星空白

售价：22999 元

官方强调了这两款笔记本采用的 14 英寸“星云屏”，屏占比为 91%，最高亮度 500 尼特，分辨率 2560x1600，刷新率 165Hz，并覆盖了 100% DCI-P3 色域。

系列笔记本 C 面均配备抗指纹 VOC 涂层设计，拥有“冰川散热系统 2.0 增强版”，内置定制化均温板及 211 片 0.15mm 冰翼鳍片，号称“长时间视频渲染或游戏依然凉爽”。

官方同时介绍了笔记本的“影刃精英键盘”，号称“全键无冲突”、键程 1.7mm，输入声音低于 30dB，并支持“Overstroke 闪击技术”。

此外，这两款笔记本均配备 4 个扬声器、1080P IR 红外摄像头，支持 Wi-Fi 6E 技术。

接口方面，两款笔记本均拥有 2 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、1 个 USB 4 接口、1 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、1 个 MicroSD 卡槽、一个 HDMI 2.1 接口、一个 3.5mm 音频接口。

官方还单独介绍了“星云版”幻 14 的“光显矩阵”功能，号称笔记本 A 面拥有 14969 个 CNC 开孔，支持显示自定义图片和文字。

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