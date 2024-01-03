10499 元，华硕 ROG 魔霸新锐 2024 游戏本上架：i9-13980HX + RTX 4060

IT之家 1 月 3 日消息，ROG 宣布将于 1 月 9 日下午 19:00 举行新品发布会，带来 2024 款游戏本新品，包括魔霸 7 Plus、魔霸新锐、枪神 8、枪神 8 Plus、枪神 8 超竞版，还有幻 13 新品、幻 X 新品、幻 14 星空版、幻 16 星空版、幻 14 经典版新配置、幻 16 日蚀灰配色。

ROG 魔霸新锐 2024 现已上架并开启预约，搭载 i9-13980HX 处理器、液金导热、16G 内存、1T 固态硬盘、RTX 4060 显卡、2.5K 240Hz 星云屏，将于 1 月 9 日 20:00 正式开售，首发到手价 10499 元。

IT之家汇总 ROG 魔霸新锐 2024 配置：

该机搭载了英特尔 13 代酷睿 i9-13980HX 处理器及 140W 满功耗英伟达 RTX4060 显卡，CPU 单烤最高可达 135W，采用 16 英寸 2.5K 四窄边星云屏，支持 240Hz 高刷新率，拥有 500 尼特亮度、100% DCI-P3 色域，支持杜比视界、TÜV 护眼认证、DC 调光。

此外，ROG 魔霸新锐 2024 标配 16GB DDR5 内存 + 1TB PCIe 4.0 SSD 硬盘，还预留了内存插槽和 M.2 接口，最高可扩展至 64GB 内存，并且支持组建 RAID 0。

这款游戏本采用 3 绝尘风扇 + 7 热管 + 374 片冰翼鳍片的冰川散热架构 3.0，CPU 表面覆盖第二代暴力熊液态金属，整机功耗高达 195W；它还搭载了 90Wh 大电池，支持 100W Type-C PD 快充，30 分钟即可充满约 50% 电量。

拓展方面，ROG 魔霸新锐 2024 提供了 2 个 Type-C 接口（一个支持 DP1.4 和 100W 快充，一个支持雷电 4）、2 个 USB 3.2 Gen2 接口、1 个耳机接口、1 个 HDMI 2.1 接口以及 1 个网线接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。