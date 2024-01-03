Vim 编辑器 9.1 版本发布，谨献给已故首席开发者 Bram Moolenaar

IT之家 1 月 3 日消息，Vim 编辑器于 2024 年 1 月 2 日推出了 9.1 版本，这是一个 Bug 修复版本，它包含了数百个 Bug 修复、一些新功能，还有许多小的改进。

Vim 更新日志称：“这个版本是献给 Bram Moolenaar 的，他是 Vim 30 多年的首席开发者，于半年前去世。如果没有他的工作，Vim 项目就不可能存在！”

▲ Vim 官网更新日志截图

Vim 9.1 主要更新内容如下：

Vim 包含对 Vim9 脚本语言的 Vim9 classes 和 objects 支持

新增 :defer 命令，帮助清理函数

支持在缓冲区中添加虚拟文本。这对语言服务器功能（如镶嵌提示）非常有用

支持平滑滚动

Vim 附带了 EditorConfig 插件

Vim 已针对 OpenVMS 进行了更新

xxd 已更新为支持彩色输出，并允许反向位转储

据IT之家此前报道，Vim 编辑器的创造者、维护者和终身领导者 Bram Moolenaar 于 2023 年 8 月 3 日因病去世，享年 62 岁，他的家人在 Vim-announce Google Group 上公布了这则令人悲痛的消息，他的去世也为 Vim 项目留下了巨大的空白。

▲ Bram Moolenaar 家人发布的邮件

Vim 核心开发者 Christian Brabandt 宣布了项目的未来计划，他在 vim_dev 邮件列表中宣布，自己从 Bram 家人获得了 Vim 在 Github 上的管理权，并表示邀请更多开发者加入了 Vim 组织。

▲ Christian Brabandt 发布的邮件

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。