因用户量过少，谷歌宣布下月停止支持已有 44 年历史的“上古纯文本社交网络”Usenet

IT之家 1 月 3 日消息，谷歌日前发布新闻稿，声称由于“用户过少，垃圾信息过多”，将从 2 月 22 日起停止支持已有 44 年历史的“上古纯文本社交网络”Usenet。

IT之家注：Usenet 是一个基于 UUNP（Unix to Unix Copy Protocol，Unix 间复制协议）拨号网络的聊天平台，最初发布于 1980 年，整体采用 P2P“去中心化”结构，任何用户都可以架设自己的 Usenet 服务器，从而与他人进行纯文本通信。

而 Usenet 之所以被称为“社交网络”而非“聊天工具”，主要原因是平台提供了一系列名为“新闻群组（news feeds）”的文章发布专区，用户可以通过 FTP 客户端或邮件客户端接收新闻更新，整体形式有点类似于今天的 RSS 阅读器。

不过在 2000 年后，随着各大网站论坛兴起，Usenet 用户群体大不如前，当下仅剩一小批“死忠粉丝”，而谷歌决定停止支持 Usenet 的原因也正是因为“没人用”。

▲ 谷歌 Google Groups 提供的 Usenet 服务，图源 谷歌

谷歌声称， Usenet 使用纯文本通信，且使用服务的过程复杂烦琐，如今相关平台上“只有广告及非法信息”，因此谷歌决定终结自家对于 Usenet 的支持。

IT之家查询新闻稿得知，用户在 2024 年 2 月 22 日后无法再通过 Google Groups 应用访问 Usenet 群组，届时谷歌也将关闭自己的 Usenet 服务器。

谷歌同时提醒，现有 Usenet 用户应当在 2 月前将自己的数据迁移至其他公共服务器中，并换用其他 Usenet 客户端，以保证能够继续使用相关服务。

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