谷歌 Pixel 8 / Pro 手机零件上新：后摄售价和苹果 iPhone 持平

IT之家 1 月 3 日消息，谷歌携手 iFixit 在圣诞假期更新了 Pixel 配件商城，为 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 两款手机添加了一批新的原装配件。

IT之家附上主要更换信息如下：



Pixel 8 Pixel 8 Pro 屏幕 160 美元（IT之家备注：当前约 1139 元人民币） 230 美元（当前约 1638 元人民币） 后盖总成（包括后玻璃、相机栏、相机盖玻璃、侧面按钮和充电线圈） 143 美元（当前约 1018 元人民币） 173 美元（当前约 1232 元人民币） 电池 43 美元（当前约 306 元人民币） 43 美元（当前约 306 元人民币） 后置摄像头 200 美元（当前约 1424 元人民币） 200 美元（单买主摄 143 美元，超广角 63 美元） 前置摄像头 43 美元（当前约 306 元人民币） 43 美元（当前约 306 元人民币）

其中最昂贵的是更换后置摄像头组件，Pixel 8 Pro 的售价 200 美元。作为参考，iFixit 提供的 Galaxy S23 Ultra 摄像头组件（四个摄像头）售价为 142 美元，而 iPhone 14 Pro Max 后置摄像头组件售价为 150 美元。

如果通过苹果官方的自助维修计划，iPhone 15 Pro Max 的 "相机和螺丝套件" 更换部件的价格为 219.64 美元，但如果将旧部件退还给苹果，使用 30.40 美元的抵用券后，价格可降至 189.24 美元。

而 Pixel 8 少了个摄像头，省去了复杂的潜望式变焦镜头，但它的摄像头部件也价值 200 美元。

Pixel 8 的部件是分体式的：主摄像头 143 美元，超广角 63 美元。

本次上新还推出了各种小胶条和散热条，只是没有提供替换主板，这可能是设备进水之后最先损坏的东西。

IT之家去年 10 月报道，谷歌不仅承诺为 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 提供七年的安卓大版本升级服务，还表示将为这两款手机备足七年的零部件。

谷歌产品管理总监索尼娅・乔班普特拉（Soniya Jobanputra）在接受 Android Authority 采访时说道，“零件的供应期为七年，这是我们承诺的一部分。我们需要提供我们的零件，以便可以让硬件长期保持活力。”

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