谷歌 Pixel 8 / Pro 手机零件上新：后摄售价和苹果 iPhone 持平

IT之家 1 月 3 日消息，谷歌携手 iFixit 在圣诞假期更新了 Pixel 配件商城，为 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 两款手机添加了一批新的原装配件。
IT之家附上主要更换信息如下：
|Pixel 8
|Pixel 8 Pro
|屏幕
|160 美元（IT之家备注：当前约 1139 元人民币）
|230 美元（当前约 1638 元人民币）
|后盖总成（包括后玻璃、相机栏、相机盖玻璃、侧面按钮和充电线圈）
|143 美元（当前约 1018 元人民币）
|173 美元（当前约 1232 元人民币）
|电池
|43 美元（当前约 306 元人民币）
|43 美元（当前约 306 元人民币）
|后置摄像头
|200 美元（当前约 1424 元人民币）
|200 美元（单买主摄 143 美元，超广角 63 美元）
|前置摄像头
|43 美元（当前约 306 元人民币）
|43 美元（当前约 306 元人民币）
其中最昂贵的是更换后置摄像头组件，Pixel 8 Pro 的售价 200 美元。作为参考，iFixit 提供的 Galaxy S23 Ultra 摄像头组件（四个摄像头）售价为 142 美元，而 iPhone 14 Pro Max 后置摄像头组件售价为 150 美元。
如果通过苹果官方的自助维修计划，iPhone 15 Pro Max 的 "相机和螺丝套件" 更换部件的价格为 219.64 美元，但如果将旧部件退还给苹果，使用 30.40 美元的抵用券后，价格可降至 189.24 美元。
而 Pixel 8 少了个摄像头，省去了复杂的潜望式变焦镜头，但它的摄像头部件也价值 200 美元。
Pixel 8 的部件是分体式的：主摄像头 143 美元，超广角 63 美元。
本次上新还推出了各种小胶条和散热条，只是没有提供替换主板，这可能是设备进水之后最先损坏的东西。
IT之家去年 10 月报道，谷歌不仅承诺为 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 提供七年的安卓大版本升级服务，还表示将为这两款手机备足七年的零部件。
谷歌产品管理总监索尼娅・乔班普特拉（Soniya Jobanputra）在接受 Android Authority 采访时说道，“零件的供应期为七年，这是我们承诺的一部分。我们需要提供我们的零件，以便可以让硬件长期保持活力。”
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