新研究表明小麦哲伦星系实际上是两个小星系，其中一个被挡住了

IT之家 1 月 3 日消息， 一个由天文学家和天体物理学家组成的大型国际团队发现了新证据，表明小麦哲伦星系（Small Magellanic Cloud）不是一个单一的星系，它实际上是由两个星系组成的，只是其中一个在另一个后面。

该小组撰写了一篇论文来描述他们的工作，并将其发布到 arXiv 预印本服务器上，感兴趣的IT之家小伙伴可以查看详细内容。

多年来，麦哲伦星系一直被认为是两个不规则的矮星系，它们看起来彼此非常接近。根据大小，科学家将它们分别命名为大麦哲伦星系和小麦哲伦星系。20 世纪 80 年代末，一些证据表明小麦哲伦星系不是一个，而是两个矮星系。在这项新的努力中，研究人员发现了更多证据。

▲ 小麦哲伦星系，图源 NASA / CXC / JPL-Caltech / STScI

为了了解有关小麦哲伦星系的更多信息，研究小组首先调查了来自欧空局盖亚太空天文台的数据，这些数据使他们能够估计小麦哲伦星系中部分恒星的平均速度。

接下来，他们研究了来自澳大利亚平方公里阵列探路者（位于澳大利亚西部的射电望远镜阵列）的数据，这使他们能够更多地了解大麦哲伦星系和小麦哲伦星系中的星际介质。

他们还分析了 APOGEE 调查的数据，这些数据由斯隆基金会望远镜和 NMSU 望远镜的双 300 光纤光谱仪提供，这两个望远镜都位于新墨西哥州的阿帕奇角天文台。

通过查看所有证据，研究人员发现小麦哲伦星系的两个“部分”的化学成分是不同的。他们还发现这两个部分具有不同的速度，其中那些在距离星系较近的部分移动得更快，并且他们发现这两个部分的质量大致相同，并且两个部分都与大麦哲伦星系相互作用。

总而言之，研究人员得出的结论是，证据非常有力地表明小麦哲伦星系存在两个独特的星系，这两个星系中较近的一个距我们约 199,000 光年，而较远的一个距我们约 215,000 光年。

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