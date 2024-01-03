吉利博越 COOL“朋友版”SUV 上市：骁龙 8155 座舱、13.2 英寸 2K 中控，首发价格 8.98 万元

IT之家 1 月 3 日消息，据吉利官网新闻稿，博越 COOL“朋友版” SUV 目前已经正式上市，官方指导价 9.98 万元，新春吉利价售 8.98 万元。

▲ 图源 吉利官网（下同）

官方重点强调这款车在智能方面的“性价比”，该车据称是“价格最低的骁龙 8155 座舱之一”，IT之家注意到，该车型搭载高通骁龙 8155 芯片，全系标配 10.25 英寸仪表 + 13.2 英寸 2K 分辨率中控，使用“银河 OS 2.0 车机系统”，支持“Face ID 人脸识别”、L2 辅助驾驶系统。

而在外观部分，官方宣称博越 COOL“朋友版”延续了吉利“Starburst Vision”设计语言，采用“数字棱角美学”，配备“棱角扩散格栅”、“律动 LED 双贯穿灯组”，支持“数字交互灯光秀”、“氛围灯”等特性。

内饰部分，该车号称采用大量高成本环保材质，二排提供 1019mm 腿部空间，拥有 39 处魔术储物空间和 571L 后备箱，并声称获得了中汽中心行业首批“中国健康车”认证。

参数方面，这款车型轴距为 2701mm，尺寸为 4510x1865x1650mm，搭载吉利劲擎 1.5TD 四缸直喷发动机，匹配 7DCT 湿式双离合变速箱，最大功率 133kW，最大扭矩 290N・m，百公里加速 7.9s，百公里油耗（WLTC）6.44L。

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