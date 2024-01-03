哪吒汽车 2023 年销量从新势力第一下滑至第五，CEO 张勇公开检讨

IT之家 1 月 3 日消息，哪吒汽车 2023 年全系交付 127496 台，同比下滑 16.16%，从 2022 年的新势力第一，下滑至 2023 年的第五（前四名分别是理想、蔚来、零跑、小鹏）。哪吒汽车也成为了 2023 年新势力销量前五中唯一出现同比下滑的车企。

此外，哪吒汽车 2023 年 12 月销量为 5135 辆，同比下滑 34.12%，环比下滑 58.93%，连续 5 个月出现销量下滑情况。

对于这一数据，合众新能源汽车有限公司哪吒汽车 CEO 张勇昨日在微博发文，对 2023 年的销量下滑情况进行了公开检讨：

谢谢诸位关心，诸位善意的批评都看到了，23 年做的不好，原因很多，大的方面有以下几点： 新老产切换时没有衔接好，节奏乱；

新产品上市定价过高，下半年虽然调整到位了，但丧失了先机；

亏损的产品线大幅度调低产量；

传播方式老旧有好的东西说不出去；

营销总部集权又管理力度软弱。

另外，12 月份的产量减少，主要是为了 aya 的 CKD 出口和新产品 L 上市做准备。

展望 2024 年，张勇表示 24 年将重新出发：

1、我兼任营销公司总经理。

2、做好大 5 座 suv 哪吒 L 的上市以及跨界车 EP41 的上市。

3、现有产品线的调整和渠道升级。

4、营销系统全体起立，重新上岗。

5、经过两年的开拓，24 年海外市场具备加速前进的基础。

6，全面改进营销传播以及用户沟通方式。

据IT之家此前报道，张勇 2023 年 12 月就曾在微博发文“求助”，如何让哪吒 GT 卖成超过月销 5000 的爆款，并表示“营销系统对不起研发团队的努力”。

哪吒汽车曾表示，公司已规划了 7 款海外产品，包括轿车、SUV 及旅行版车型，可覆盖从 A 级到 E 级的主流细分市场，同时开发左右舵车型。

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