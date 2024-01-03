上海市监局与小红书、拼多多等 17 家平台企业签订协议，“共治”互联网

IT之家 1 月 3 日消息，“上海市场监管”公众号今日发文，为促进互联网平台企业健康、规范、高质量发展，1 月 3 日，市市场监管局执法总队与小红书、拼多多、携程、美腕、得物、美团、饿了么等 17 家互联网平台企业签订协作共治备忘录。

定期提供“警示”案例，提升平台企业对潜在违法行为识别与处置率

基于《共治备忘录》，执法总队将主动向平台企业提供违法违规典型案例、舆情信息处置等数据，加强对平台企业的行政指导和提醒告诫。通过常态化的指导，定期向平台企业提供“警示类”的违法典型案例等，从而帮助平台企业提升对潜在违法行为的识别和处置的效率，提高互联网治理水平。

借助平台“大数据”、“云计算”，提高市场监管和案件查办效率

基于《共治备忘录》的要求，企业根据《电子商务法》《网络交易监督管理办法》《互联网广告管理办法》等相关规定，向总队提供治理数据、经营数据、消费投诉数据等，共享平台内经营者基础数据。同时，指定专人配合执法总队的执法办案和日常检查、协助做好案件线索核查、案件调查等。监管部门以平台企业为“点”，相关违法交易行为为“线”，借助平台企业的大数据、云计算等技术手段，进一步提高监管、执法效能。

建立企业轮值制度，推动共治协作落地

为了更好地推动《共治备忘录》落地见效，由小红书、拼多多、携程、美腕、得物、快手、叮咚买菜、喜马拉雅、百度、腾讯、淘天集团、新浪、饿了么、美团、哔哩哔哩、盒马、京东等 17 家平台企业共同担任协作共治机制的成员单位，其中小红书、拼多多、携程、美腕、得物等 5 家企业作为理事单位，轮流担任常任理事，每届任期一年，负责召开 1 次成员大会，并组织 2 次日常活动，包括线上线下会议培训，就互联网领域发展的新情况、新问题进行交流沟通等。

▲ 图源“上海市场监管”公众号

IT之家从公告中获悉，为了更好地推动互联网平台的健康发展，上海市市场监管局执法总队以行政指导、合规指引、政策宣讲等方式，推动平台合规治理。同时，严厉打击通过互联网虚假宣传、扰乱市场秩序、侵害消费者权益等违法行为，有效规范网络经营活动。下一步，市局执法总队将以合作备忘录为基础，加强政府部门和平台企业之间的双向互动、资源共享。将预防式监管与事后执法相结合，合力推动形成平台有效自治、政府高效监管的多元共治格局，引导互联网经济健康有序发展。

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