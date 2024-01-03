【IT之家开箱】华为 nova 12 Ultra「12 号色」图赏：时尚先锋“蓝”不住

IT之家 1 月 3 日消息，在上周的问界 M9 及华为冬季全场景发布会上，华为 nova 12 系列手机正式发布，nova 12 Ultra、nova 12 Pro、nova 12 三款手机，售价 2999 元起。‏

‏现在IT之家为大家带来华为 nova 12 Ultra「12 号色」图赏。‏

‏华为 nova 系列一直以来致力于为年轻人打造独具特色的手机产品，这一次，华为 nova 12 系列‏从奢侈品中汲取印花元素，并升级为一体化素皮压花工艺，浑然一体的包裹工艺和小羊皮般细腻柔软的皮质，与 nova“星耀标”压纹工艺的完美结合，素皮背板搭配精致的金属圆环，使得这款手机散发出时尚潮流的气息。

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‏将 nova 品牌 logo‏‏印刻‏‏在素皮上，这种极具 nova 用户品牌归属感的设计，‏‏与‏‏当下年轻一代所展现出的文化自信相得益彰。‏

‏在色彩上，华为 nova12 系列采用了高饱和度的 12 号色，这种先锋的色彩选择与素皮搭配，使华为 nova 12 系列有着极强的时尚耀眼属性，带来令人眼前一亮的视觉享受。

‏更多图赏：‏

‏产品信息：‏

‏华为 nova 12 Ultra 拥有 12 号色、‏‏曜‏‏金黑、烟云灰三款配色，采用一体化素皮压花工艺，后置镜头采用全新精致星耀环设计。‏

‏前置影像方面，华为 nova 12 Ultra 前置 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），配有 XD Portrait ‏‏华为‏‏达芬奇人像引擎，支持原生、质感、妆感 3 种‏‏风格人像主题‏‏。‏

‏后置影像方面，华为 nova 12 Ultra 的主摄升级到第二代可变光圈，支持 6 曲线叶片 18 边，传感器是 50 MP RYYB。‏

‏华为 nova 12 Ultra 支持双向北斗卫星消息，配备 6.7‏‏6‏‏ 英寸 2776×1224 OLED 双挖孔等深四曲屏，120Hz 刷新率，300Hz 触控采样率，2160Hz 高频 PWM 调光，第二代昆仑玻璃盖板。‏

‏此外，华为 nova 12 Ultra 支持隔空手势和智感支付，首发智能魔法抠图功能，运行鸿蒙 HarmonyOS 4。‏

‏价格信息：‏

‏nova 12 Ultra‏

‏12GB+512GB 售价 4699 元‏

‏12GB+1TB 售价 5499 元‏

‏nova 12 Pro‏

‏12GB+256GB 售价 3999 元‏

‏12GB+512GB 售价 4399 元‏

‏心钥套装 4699 元‏

‏nova 12‏

‏8GB+256GB 售价 2999 元‏

‏8GB+512GB 售价 3399 元‏

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