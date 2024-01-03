华为海外推出 nova Y62 / Plus 手机：搭载麒麟 710 芯片、预装 EMUI 12

IT之家 1 月 3 日消息，华为昨日在南非推出了 nova Y62 / Plus 两款手机，这两款手机只有 RAM 差别，均预装基于 Android 12 的 EMUI 12，拥有“宝石蓝”和“午夜黑”两种机身配色可选。

▲ 图源 华为官网（下同）

IT之家整理相关手机主要参数信息如下：

SoC：麒麟 710 八核芯片，2.2 Ghz 频率

屏幕：6.52 英寸 IPS LCD 面板，720x1600 分辨率

RAM：4GB（标准版）、8GB（Plus 版）

存储空间：128GB

后置摄像头：50MP 广角主摄、2MP 深度摄像头、2MP 微距摄像头

前置摄像头：5MP

重量：188 克

厚度：8.94mm

电池：5000 毫安时，支持 22.5W 功率有线充电

据悉，华为麒麟 710 芯片发布于 2018 年 7 月，该芯片最初搭载于 Nova 3i 手机中，采用 12 nm 工艺，使用 2.2Ghz A73 + 1.7Ghz A53 设计，GPU 为 Mali-G51，支持“双卡双 VoLTE”、“AI 场景识别”等技术。

此外，这两款手机均配备侧边指纹识别、 VoLTE 网络连接、双 SIM 卡，搭载蓝牙 5.1 技术，拥有 3.5mm 音频接口、USB-C 2.0 接口等，不过官方暂未公布价格信息。

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