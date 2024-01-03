乘联会预估 12 月新能源乘用车厂商批发销量 113 万辆，全年累计 888 万辆

IT之家 1 月 3 日消息，各家汽车厂商陆续公布“考试成绩”之后，乘联会今天发布了 2023 年 12 月新能源乘用车厂商批发销量报告。

乘联会称，12 月新能源市场在车购税指标调整效应和价格促销的双重驱动下创出历史新高，对 2023 年整体车市强增长构成有力支撑。

据综合预估，12 月新能源乘用车厂商批发销量 113 万辆，同比增长 50%，环比增长 18%。2023 年 1-12 月测算的累计批发 888 万辆，同比增长 38%。

其中，比亚迪当月批发销量来到 340178 辆毫无争议位居榜首，上汽通用五菱 117533 辆排名亚军，特斯拉中国为 94139 辆，排在第三。

此外，前十名的其他车企依次为吉利汽车、长安汽车、理想汽车、广汽埃安、上汽乘用车、赛力斯、长城汽车。

IT之家附完整批发销量排行榜如下图，其中长安汽车、奇瑞汽车为预估数据。

▲ 图源乘联会

乘联会曾在 2022 年底预测，2023 我国新能源乘用车销量达 850 万辆，狭义乘用车销量为 2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到 36%。

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