“2023 年度央企十大国之重器” 榜单公布：可重复使用试验航天器、国产首艘大型邮轮等在列

IT之家 1 月 3 日消息，2023 年 12 月 21 日，“国资小新”联合国务院国资委网站、《国资报告》杂志推荐 20 个央企国之重器选项，并在“国资小新”、国资报告新媒体平台发起投票，综合各平台网友投票情况和专家意见，“2023 年度央企十大国之重器”结果现已出炉。

IT之家汇总 “2023 年度央企十大国之重器” 榜单如下：

01、我国可重复使用试验航天器成功着陆

我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行 276 天后，于 2023 年 5 月 8 日成功返回预定着陆场。此次试验的圆满成功，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破，后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。

2023 年 11 月 4 日，由中国船舶外高桥造船有限公司建造的国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”命名交付仪式在上海举行，这是继航空母舰、大型液化天然气船之后的又一重大突破，是我国从造船大国向造船强国迈进的里程碑事件。

03、中国电科实现国产离子注入机 28 纳米工艺全覆盖

离子注入机是芯片制造中的关键装备。中国电科旗下中电科电子装备集团有限公司连续突破光路、控制、软件等关键模块的核心技术，形成中束流、大束流、高能及第三代半导体等全系列离子注入机产品格局，实现了 28 纳米工艺制程全覆盖，切实保障国产芯片生产制造。

04、全球首创 12000 米特深井自动化钻机应用

2023 年 5 月 30 日和 7 月 20 日，中国石油深地塔科 1 井、川科 1 井相继开钻，这两口万米科探深井所使用的都是宝石机械公司研制的全球首创 12000 米特深井自动化钻机。该钻机的成功研发，不仅丰富了我国自动化钻机产品系列，也为挑战深地极限、开发超深层油气资源提供了坚实的装备保障。

05、国产化大型电力系统电磁暂态仿真技术及平台研发成功

2023 年 11 月，历时十余年攻关，国家电网创新性建立了大型电力系统基础仿真理论，实现了大电网仿真从毫秒级到微秒级仿真的突破，解决了电力系统高度电力电子化“仿不了”、复杂控制保护设备“仿不准”、海量运行工况“仿不快”的世界级科学难题，彻底改变了电磁暂态仿真工具被国外软件垄断的局面。成果核心技术对电动汽车、高铁牵引、舰船飞机动力系统、各类电气装备研发等其他工业领域的电网仿真也具有适用性。

2023 年 8 月 30 日，中国移动发布核心自主创新成果“破风 8676”可重构 5G 射频收发芯片。该芯片是中国国内首款基于可重构架构设计，可广泛商业应用于 5G 云基站、皮基站、家庭基站等 5G 网络核心设备中的关键芯片，实现从零到一的关键性突破，有效提升了中国 5G 网络核心设备的自主可控度。

07、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟 1.0”发布

2023 年 7 月 5 日，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟 1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。

2023 年 11 月 10 日，由东方电气集团联合中国华能研制，拥有完全自主知识产权的全新一代 18 兆瓦海上直驱风电机组下线，这也是目前已下线的全球单机容量最大、叶轮直径最大的海上直驱风电机组。

09、全球首制 700TEU 纯电池动力集装箱船顺利试航

2023 年 10 月 18 日，中国远洋海运全球首制 700 标箱纯电池动力集装箱船 N997 轮顺利完成试航。该船是我国首艘自主设计研发建造、拥有自主知识产权的江海直达纯电池动力集装箱船，也是国内在建最大吨位的电动船项目和首批绿色零碳试点船型。总长 119.8 米，型宽 23.6 米，船舶配载了可更换的 36 只船用集装箱式电池作为动力源，相当于 800 多辆新能源汽车的载电量。装船电池容量为全球最大，通过箱式移动电源进行换电续航，预设电池容量远远高于国际 / 国内现有船型，在纯电动集装箱船装箱数、载重吨以及电池容量方面均处于世界领先地位。

10、世界首台铁路桥梁换运架一体机“太行号”正式投用

2023 年 6 月 20 日，在河北沧州黄骅市，我国重要煤运通道 —— 朔黄铁路成功在 4 小时“天窗期”内完成了首孔预应力混凝土 T 梁的“换、运、架”全部作业，标志着世界首台铁路桥梁换运架一体机“太行号”正式投用。换梁工序及施工人员大幅减少，整体换梁效率较传统工法提升 3 倍，真正实现即换即通车。

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